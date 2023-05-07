蘇丹內戰3周 美沙稱交戰雙方將對話

蘇丹內戰雙方雖達成多次休兵協議，但沒有一次落實。（路透）

美國與沙烏地阿拉伯 證實，蘇丹內戰雙方─政府軍與武裝團體「快速支援部隊」（RSF）6日將於沙國吉達直接對話。不過蘇丹首都喀土穆的戰況目前仍無和緩跡象。

中央社引述法新社報導，美沙一份聯合聲明稱「歡迎展開談判前的對話」，並敦促國際持續努力讓戰火平息。聯合聲明說：「沙烏地阿拉伯與美國促請交戰雙方考量人民和國家整體利益，積極對話達成停火並終止衝突。」

蘇丹實質元首的政府軍司令柏罕，與實質副元首、領導「快速支援部隊」的將領達加洛反目，衝突近3周已有數百人喪生。

雙方4月15日爆發戰事以來雖達成多次休兵協議，但沒有一次落實。

蘇丹政府軍5日晚證實已派出代表赴沙烏地，以便商討「與武裝團體對手間的停火進程細節」。柏罕已表態支持由鄰國南蘇丹3日提出的7天停火，而「快速支援部隊」表示他們會把先前美國-沙國斡旋的停火再延長3天。

美沙聯合聲明還提到促成蘇丹內戰雙方周末對話的其他有功國家與組織，包含英國、阿拉伯聯合大公國、阿拉伯國家聯盟、非洲聯盟等。

不過在喀土穆，目擊者報告當地5日仍持續有空襲與爆炸，包括機場附近地區。

根據非政府組織「武裝衝突地點和事件資料計畫」統計，這波蘇丹內戰目前已有約700人喪生，大多在首都喀土穆和西部的達佛地區。

國際移民組織（IOM）表示，蘇丹內戰以來已有近45萬平民逃離家園，其中11.5萬人逃至鄰國。但聯合國 警告，區內國家正面對糧食短缺問題，也已接濟大批難民，前線人道援助行動本身已面臨撥款短缺，蘇丹難民潮將令情况惡化。聯合國估計，預算 未來6個月將有約86萬名蘇丹難民外逃，需要4.45億美元支援。

且聯合國世界糧食計畫署（WFP）估計，未來6至8周雨季期間道路將難以通過，運送儲糧所經的偏遠地區將被切斷，意味聯合國須「與時間競賽」，把物資提前送抵東部法爾沙納難民營等戰略場所。

WFP警告，若蘇丹戰事持續下去，未來幾個月恐致1900萬人飢餓和營養不良。