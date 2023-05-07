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伊朗絞死分離運動領袖 被控多起攻擊 瑞典批評不人道

編譯中心／綜合6日電
2022年10月25日發布的這張照片中，伊朗、瑞典雙重國籍的查柏（右）抵達伊朗德黑蘭革命法院的法庭資料照。（美聯社）
2022年10月25日發布的這張照片中，伊朗、瑞典雙重國籍的查柏（右）抵達伊朗德黑蘭革命法院的法庭資料照。（美聯社）

伊朗國家電視台報導，伊朗今天絞死曾流亡瑞典多年的異議人士查柏，因他領導的阿拉伯分離主義團體被控發動多起攻擊，包含2018年在一場閱兵典禮造成25人喪命。

路透報導，查柏依「塵世腐敗」（corruption on earth）罪名被判處死刑。根據伊朗嚴格的伊斯蘭律法，這是項死罪。

伊朗指控查柏領導分離主義團體「解放阿瓦茲阿拉伯奮鬥運動」（Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz），而自2022年開始對他進行審判。這個團體尋求讓位於伊朗西南部、盛產石油的胡齊斯坦省獨立，被控策畫和執行「多起爆炸和恐怖主義行動」。

伊朗在2020年證實，其安全人員在鄰國土耳其將查柏逮捕，並把他帶回德黑蘭。此外未透露相關細節。

瑞典曾對查柏的案件表達關切，並在判決後對處決表示失望，批評伊朗不人道。但瑞典與伊朗的關係還因瑞典法院將一名伊朗前官員判處終身監禁而惡化，罪名是他涉入伊朗1988年大規模處決政治犯的事件。

伊朗曾與境內少數民族關係緊張，其中包括阿拉伯人、庫德族、亞塞拜然族和俾路支族（Baluch）。伊朗指控他們與鄰國密切合作。這些少數民族長期抱怨在伊朗遭到歧視，但德黑蘭否認指控。

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