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日本北陸1天2「極淺層」強震 男從從梯子跌落身亡

編譯茅毅／綜合5日電
日本中部石川縣珠洲市發生 6.5 級地震後，一輛汽車被倒塌的房屋壓扁。(歐新社)
日本中部石川縣珠洲市發生 6.5 級地震後，一輛汽車被倒塌的房屋壓扁。(歐新社)

日本北陸的石川縣，當地時間5日下午約2點42分，發生芮氏規模6.3的「極淺地震」。當晚約9點58分，又發生震源深度僅10公里的極淺地震，日本放送協會（NHK）報導，達到芮氏規模5.8。當天的震災共造成1人喪生、22人受傷。

死者為石川縣珠洲市一名65歲男子，從梯子跌落後心肺停止，緊急送往醫院後仍不治。

珠洲市公所一名女職員驚恐地說，5日下午「搖很大、搖很久，持續約兩分鐘」。該市知名旅遊景點「見附島」，因地震搖晃造成島上土石崩落。儘管該島是無人島，並無人居住，但在附近目睹此驚險景象的遊客，仍驚呼連連、紛紛走避。

日媒引述一名女店員報導，地震發生時，她正在能看到見附島的餐廳「見附茶屋」內，大力搖晃使島上的沙塵漫天飛舞。店裡的觀光客紛紛發出「哇」的驚呼聲，並就地避難，架上的伴手禮等物品也掉落一地。

能登地方自2020年12月以來，地震活動頻繁。該縣珠洲市去年6月19日即曾經發生過日本氣象廳震度分級中「6弱」的強震。

日本內閣官房長官松野博15日在記者會中表示，當天下午發生地震後，立即在首相官邸的危機管理中心設置官邸對策室，在日相岸田文雄的指示下，秉持「人命第一」的方針。

日本中部石川縣珠洲市發生 6.5 級地震後，房屋屋頂倒塌。(歐新社)
日本中部石川縣珠洲市發生 6.5 級地震後，房屋屋頂倒塌。(歐新社)
日本中部石川縣珠洲市發生 6.5 級地震後，一輛汽車被倒塌的房屋壓扁。(路透)
日本中部石川縣珠洲市發生 6.5 級地震後，一輛汽車被倒塌的房屋壓扁。(路透)

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