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AI教父擔心：人工智慧有這「風險」 小心落入壞人之手

編譯徐榆涵／綜合2日電
有「AI教父」之稱的傑佛瑞‧辛頓1日證實，已於上周辭去Google的工作，並大談AI的威脅。(美聯社)
有「AI教父」之稱的傑佛瑞‧辛頓1日證實，已於上周辭去Google的工作，並大談AI的威脅。(美聯社)

有「AI教父」之稱的傑佛瑞‧辛頓（Geoffrey Hinton）1日證實，已於上周辭去谷歌（Google）工作，並公開談論AI的風險，憂心AI有可能演變成殺人機器，擔心落入壞人之手。

辛頓已替谷歌效力近十年，2013年因他創辦的DNNresearch公司遭到收購而進入谷歌。辛頓團隊當時透過分析數百萬張照片，打造一款可以區分動物、物體圖片的神經網路系統，被視為當代人工智慧的基礎，而後他也獲得有「電腦界諾貝爾獎」之稱的「圖靈獎」肯定。

辛頓向紐約時報表示，「我通常會用這樣的藉口安慰自己：如果我沒有做這些，其他人也會這樣做」。辛頓1日發推文表示，自己離開谷歌是為了可以自由談論AI的風險，而非想針對谷歌，強調谷歌已經採取非常負責任的行動。

辛頓表示，AI領域的進步對「社會和人類構成極大的風險」，他擔憂AI可能會危及人們的就業機會，也會散布錯誤的資訊，創造一個許多人分不清什麼是真實的世界。他強調，AI以驚人的速度進步，遠超出他和其他人的預期。

辛頓說，「有想法認為，AI會比人類更聰明，某些人相信，但更多人是認為錯得離譜，我先前也是這麼想，我想可能要30到50年甚至更久，但現在我不再這麼想了」，「說不定這些系統其實已經比人腦更強」。

根據紐約時報的報導，辛頓已在上月向谷歌提出辭呈。谷歌的AI負責人狄恩（Jeff Dean）發表聲明表達對辛頓的感謝，並表示，「身為率先發布AI原則的公司之一，我們仍致力對AI採取負責任的態度。」

科技業億萬富豪馬斯克（Elon Musk）和許多專家呼籲，暫停AI系統的開發，以便有時間能確保這項科技是安全的。

在比ChatGPT所使用的AI更強大的GPT-4推出後，馬斯克和蘋果（Apple）共同創辦人沃茲尼亞克（Steve Wozniak）等逾千人，連署發表一封公開信。

辛頓並未參與連署，但他告訴紐約時報，科學家在瞭解能否控制AI以前，不應該「進一步擴大研發的規模」。

AI 谷歌 紐約時報

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