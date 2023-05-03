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在小學愈來愈普遍…救下一代 澳洲全面禁止娛樂電子煙

編譯陳曉慈／綜合2日電
電子煙有哪些成分 資料來源／Getty Images
電子煙有哪些成分 資料來源／Getty Images

澳洲衛生部長巴特勒(Mark Butler)2日宣布全面禁止娛樂性電子煙，並限制處方電子煙中的尼古丁含量。路透報導，這是澳洲10年來最大規模的菸害防治改革。

巴特勒在「國家新聞俱樂部」演講中譴責菸草業者，表示他們將電子煙與棒棒糖、巧克力並列，販售給孩童。巴特勒還指出，使用電子煙不僅是高中生的頭號行為問題，在小學也愈來愈普遍。他痛批大型菸草公司利用閃亮的包裝及多種口味販售具高度成癮性的產品、藉此培養新一代尼古丁成癮者。

根據澳洲新規，未來只有藥局能販售「醫療產品包裝」的處方電子煙，且消費者須持有處方籤才能購入。巴特勒表示，澳洲仍會將電子煙作為戒菸工具出口全世界，除此之外將全面取締娛樂性電子煙。路透報導，電子煙普遍被視為較煙草健康的替代品與戒菸工具，但近來研究發現，長期吸入電子煙可能對健康有害。

澳洲長期走在禁菸前列，2012年成為第一個執行「素面菸盒包裝法」的國家，讓英、法等國陸續效仿。此外，澳洲香菸價格名列全球前幾貴，1包25支香菸要價約50澳元（約33美元）。

根據澳洲衛生福利研究院，澳洲是全球吸菸率最低的國家之一，但25歲以下的癮君子數量逐漸攀升，政府對近年來青少年之間流行的娛樂性電子煙更是束手無策。去年資料指出，18歲至24歲的澳洲年輕人中，近四分之一有使用電子煙或相關裝置的經驗。

澳洲將禁止非處方的電子煙販售。圖為墨爾本商店中的電子煙產品。(路透)
澳洲將禁止非處方的電子煙販售。圖為墨爾本商店中的電子煙產品。(路透)

澳洲 藥局 福利

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