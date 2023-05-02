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巴拉圭總統大選結束 落敗候選人籲重新計票

中央社／亞松森1日綜合外電報導
圖為巴拉圭候選人顧巴斯（中）。 （歐新社）
圖為巴拉圭候選人顧巴斯（中）。 （歐新社）

巴拉圭選務機構宣布右翼執政黨「紅黨」（Colorado Party）候選人潘尼亞（Santiago Pena）當選總統。在質疑舞弊的聲音中，票數排名第3的右翼候選人顧巴斯（Paraguayo Cubas）支持者今天於選舉法庭外與警方衝突。

路透社報導，當局表示，數以百計的顧巴斯支持者聚集在選舉法庭外，許多人向警方投擲石塊，警方在周遭豎起護欄，向年輕抗議群眾發射橡膠子彈。

在其他地方，示威者占領道路，焚燒輪胎，破壞印有潘尼亞肖像的廣告看版。44歲的經濟學家潘尼亞以43%的得票率，領先政治老將艾里格里（Efrain Alegre）的27%，反建制派的顧巴斯則排名第3。這場選舉採單輪投票，只要獲得簡單多數就能當選。

顧巴斯拿下近23%選票，跌破選舉觀察家的眼鏡，他在社群網站Instagram發文呼籲重新計票，號召支持者挺身抗議。

顧巴斯的妻子、參議員當選人巴瑞德斯（Yolanda Paredes）告訴媒體：「我們不滿意。這是被動了手腳的選舉。事實就是如此。」

顧巴斯預定2日從他的票倉東方市（Ciudad del Este）啟程，前往首都亞松森（Asuncion）。

得票率居次的艾里格里也在推特上呼籲選舉法庭重新計票，同時要求國際檢查電子票匭使用的電腦程式軟體。

巴拉圭內政部長龔薩雷茲（Federico Gonzalez）呼籲各方保持「理智」。他說：「已採取相關程序，這點必須受到尊重。」他指的是選舉法庭的作業。

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