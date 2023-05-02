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疫情後人潮爆量 日本京都再現「觀光公害」 市民怨連公車都搭不上

中央社／東京2日綜合外電報導
日本迎來黃金周假期，無論觀光景點或機場都湧現人潮。圖為羽田機場。（路透）
日本迎來黃金周假期，無論觀光景點或機場都湧現人潮。圖為羽田機場。（路透）

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後觀光客快速增加，包括擠不上公車、電車經常客滿等，日本知名觀光勝地京都市又出現影響市民生活的「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊）問題。

防踩踏意外 錦市場要求靠左行走

日本讀賣新聞報導，有「京都廚房」之稱的錦市場商店街，長度約400公尺，在目前的日本黃金週長假期間為防止發生民眾踩踏意外，首度徹底要求遊客遵守「靠左行走」。

現場除了用日語、英語及中文廣播周知遊客，也安排保全人員從旁引導。

錦市場商店街路幅寬度約3公尺，所以只要有遊客駐足店前就會造成後方人流「塞車」，這對當地民眾來說，想要抵達自己想購物的店相當困難，所以也有民眾見狀後放棄而離去。

家住京都市伏見區的81歲男性4月29日到錦市場想買東西，但看到大量人潮後決定之後再來。在市場內賣乾貨的老闆說，有熟客跟他反映「現在很難過去」。

京都市觀光客人數到2019年已連續7年每年超過5000萬人，市民擠不上公車等「觀光公害」過去一直是當地政府頭痛問題。

雖然之後的COVID-19疫情肆虐造成觀光客銳減，但隨著日本政府2022年10月大幅鬆綁邊境管控措施等情況，造訪京都市的觀光客又轉為增加。

3月住房率直逼疫情前水準

京都市觀光協會表示，市內主要飯店今年3月住房率約78%，較2022年3月成長32.8個百分點，直逼疫情前2019年3月的85%住房率。

JR山陰線（嵯峨野線）因為有從京都站要前往嵐山方面的觀光客及當地通勤通學客搭乘，平日車廂內擁擠程度已相當嚴重。

今年4月中旬開始「嵯峨野線」已進入日本推特流行趨勢榜，不少網友在推特寫下「爆滿狀態」等留言。16歲的女高中生說，結束社團活動已很疲累，結果搭電車又是客滿狀態，「真是壓力山大」。

前往祇園及清水寺的京都市公車也呈現「慢性擁擠」，京都市政府交通局也不斷接獲市民「搭不上公車」的抱怨。

茶屋及料亭林立的祇園「花見小路通」周邊，經常可以看到外國觀光客圍在路過的藝妓或舞妓身旁拍照，雖然過去一段時間當地組織不斷宣導勿妨礙藝妓及舞妓通行，但現在又慢慢變得不被遵守。

當地相關人士說，原本已漸成形的禮節，在疫情期間又歸零。

學者建議採取觀光客與市民共存對策

京都市觀光協會負責人說，如果回復到疫情前有許多中國觀光客來訪的話，人潮可能會比現在更為增加，他們將盡速研究因應對策。

專精交通及觀光政策的日本櫻美林大學教授戶崎肇說，因疫情讓對觀光的期待值升高，「觀光公害」可能會比以前來得更為嚴重，政府應提出讓觀光客與市民共存的政策，例如讓市民專用公車上路或增加新稅用來改善大眾運輸等。

觀光 疫情 日本

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