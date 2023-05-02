距泰大選兩周 塔信么女貝東塔產子 民調：贏面大

貝東塔(前左)在Instagram上傳自己和兒子的合照。(取材自Instagram)

泰國 將於5月14日舉行國會選舉，流亡前總理塔信的36歲么女貝東塔在今年國會大選中代表為泰黨競逐總理，懷孕經常挺著大肚子參與競選活動的貝東塔1日產下一子，預計休養幾天後還會參與競選造勢。

貝東塔競選期間經常挺著大肚子參與活動，她在一周前停止所有競選活動待產，今天早上她在社群媒體Instagram上傳自己和兒子的合照，並以小孩子的第一人稱口吻說：「大家好，我的名字是普塔信（Prutthasin Sooksawas），小名是塔信（Thasin）。媽媽需要休養幾天，才能再和媒體見面。」

多個民調 顯示為泰黨有相當大的贏面，且貝東塔有高度人氣。

除了貝東塔，為泰黨還有兩位總理候選人為賽塔（Srettha Thavisin）和猜卡盛（Chaikasem Nitisiri）。

貝東塔的父親塔信和姑姑盈拉執政期間，廣受基層民眾支持。塔信在2006年被軍事政變拉下台，2008年流亡海外，其妹盈拉也在2014年遭遇同等命運。貝東塔雖是政治素人，但其繼承父親與姑姑打下的民意基礎，泰國北部和東北部都是為泰黨的鐵票倉。因此，貝東塔在近期的民調支持率，與前進黨（Move Forward Party）領袖皮塔（Pita Limjaroenrat）互相保持領先。

值得注意的是，貝東塔所屬的為泰黨在近期突然改變戰略，呼籲選民集中投票 給該黨，不要投給其他反對黨，以確保為泰黨能贏得下議院最多議席，不讓有軍方支持的現任總理帕拉育（Prayuth Chan-Ocha）有機會連任。

媒體分析，為泰黨此舉恐會激怒盟友前進黨。對此，前進黨祕書長藍希曼（Rangsiman Rome）質疑為泰黨的戰略性投票策略。他認為，為泰黨不應嚇唬選民改變投票意向，因為選舉結果還未確定。