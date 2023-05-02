去年7倍… 法國五一80萬人上街頭 抗議退制改革法

法國反退休改革示威再起，五一勞動節當天各地街頭抗議不斷，南特的示威現場還有不少車輛起火，冒出烈焰濃煙。（Getty Images）

五一國際勞動節 ，法國有近80萬人上街頭是去年7倍，抗議兩周前頒布的退制改革法。遊行 氛圍緊張，多次爆發警民衝突。示威者向中央社表示，法國深陷民主危機，恐成現代獨裁。

法國在五一國際勞動節都有遊行傳統，但由於兩周前極具爭議的退休制度改革法才剛頒布，使今天順勢成為今年起的第13場反退改示威，8大工會攜手，社會氛圍比往年勞動節更加緊張、參與人數更多。

根據內政部數據，今天全法國各大城市共有超過78萬人上街抗議，逾11萬人聚集巴黎；法國總工會（CGT）的數字則為230萬人，巴黎有55萬人參與。今年五一示威人數是去年的7到10倍，被法媒稱為「歷史性的勞動節」。

巴黎的遊行下午從共和廣場出發，一到廣場便可見警察 與憲兵全副武裝，爆炸聲此起彼落，感受到空氣中少了以往遊行的歡樂氣氛，多了些肅殺之氣。

公立醫院的語言治療師蘇菲（Sophie）、全國自主工會聯盟巴黎迪士尼樂園工會成員喬瑟（José）和護理師費魯斯（Faïrouz），三位遊行民眾接受中央社訪問時都表示，今天主要是抗議退休新制，並要求調整薪資和勞動條件。

蘇菲表示，新制將法定退休年齡延長至64歲。總統馬克宏沒有給予適當的辯論時間，最後選擇動用憲法第49.3條，這是「民主危機」。因為祭出49.3條後，國會辯論隨即終止，不須投票通過法案；但反對派可於24小時提出不信任動議，若通過，內閣必須總辭、法案撤銷。

巴黎遊行隊伍出發一小時便出現警民對峙的場面，一群防暴警察疑似因有人投擲物品而擋住遊行路線，大批和平參與者不明所以，與警察四目相覷。隨即警方無預警丟出催淚瓦斯，民眾紛紛忍著灼燒的眼鼻驚慌後撤。

繼續行進不到半小時，警察再度封阻前路，多次衝向民眾，迫使民眾分散或退至一旁巷弄。

但遊行隊伍中也不乏極端破壞者，砸毀公車站玻璃和路旁商家、焚燒物品與私人車輛，甚至丟擲汽油彈、榔頭等物品。

根據內政部晚間的數據，五一遊行造成全國108名警察與憲兵受傷、291人遭逮捕。