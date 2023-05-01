印度女神變瑪麗蓮夢露 烏克蘭國防部貼文惹議

印度 人宗教信仰虔誠，印度政府的顧問推文指烏克蘭國防部 最近在推特貼出把蘑菇雲想像成印度女神迦梨（Kali）身上被吹起的裙子，重現了瑪麗蓮夢露的經典圖片，惹惱許多印度人，認為傷害印度教徒的情感。

記者上烏克蘭國防部推特查證，現已無法找到這則推文。

印度資訊暨廣播部高級顧問古普塔（Kanchan Gupta）在推特貼出推文的截圖，指烏克蘭國防部據信於4月30日在官方推特貼出兩張圖片，一張是城市爆炸上空出現的蘑菇雲，另一張則是把這片蘑菇雲想像成女神迦梨身上被吹起的裙子，重現了瑪麗蓮夢露經典按裙子的場景，推文寫著：「藝術作品」。

他抨擊烏克蘭國防部傷害印度教徒的情感。

烏克蘭外交部第一副部長扎帕洛娃（Emine Dzhaparova）甫於4月訪問新德里。印度外交部當時說，烏克蘭要求印度提供更多藥品和醫療設備，同時邀請印度企業協助重建烏克蘭。

有印度網友因此回應，烏克蘭向印度請求援助，為何還嘲弄印度的神明？但也有網友認為，這只是卡通圖畫，應輕鬆看待。

俄烏開戰迄今，印度始終採取「中立」立場，未曾譴責俄羅斯的戰爭行為，也沒有參與針對俄羅斯的國際制裁。但另一方面，印度也為烏克蘭提供超過100噸的藥品與糧食等人道物資。

根據印度教信仰，迦梨是雪山神女（Parvati）的分身之一。傳統形象中，迦梨有4隻手，分別持有彎刀、三叉戟、滴著血的惡魔頭顱以及一個用來盛血的容器。

去年7月，一部印度電影的海報顯示迦梨一手抽菸、一手持象徵同志驕傲的彩虹旗，同樣引發眾怒。