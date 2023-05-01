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印度女神變瑪麗蓮夢露 烏克蘭國防部貼文惹議

中央社／新德里1日專電

印度人宗教信仰虔誠，印度政府的顧問推文指烏克蘭國防部最近在推特貼出把蘑菇雲想像成印度女神迦梨（Kali）身上被吹起的裙子，重現了瑪麗蓮夢露的經典圖片，惹惱許多印度人，認為傷害印度教徒的情感。

記者上烏克蘭國防部推特查證，現已無法找到這則推文。

印度資訊暨廣播部高級顧問古普塔（Kanchan Gupta）在推特貼出推文的截圖，指烏克蘭國防部據信於4月30日在官方推特貼出兩張圖片，一張是城市爆炸上空出現的蘑菇雲，另一張則是把這片蘑菇雲想像成女神迦梨身上被吹起的裙子，重現了瑪麗蓮夢露經典按裙子的場景，推文寫著：「藝術作品」。

他抨擊烏克蘭國防部傷害印度教徒的情感。

烏克蘭外交部第一副部長扎帕洛娃（Emine Dzhaparova）甫於4月訪問新德里。印度外交部當時說，烏克蘭要求印度提供更多藥品和醫療設備，同時邀請印度企業協助重建烏克蘭。

有印度網友因此回應，烏克蘭向印度請求援助，為何還嘲弄印度的神明？但也有網友認為，這只是卡通圖畫，應輕鬆看待。

俄烏開戰迄今，印度始終採取「中立」立場，未曾譴責俄羅斯的戰爭行為，也沒有參與針對俄羅斯的國際制裁。但另一方面，印度也為烏克蘭提供超過100噸的藥品與糧食等人道物資。

根據印度教信仰，迦梨是雪山神女（Parvati）的分身之一。傳統形象中，迦梨有4隻手，分別持有彎刀、三叉戟、滴著血的惡魔頭顱以及一個用來盛血的容器。

去年7月，一部印度電影的海報顯示迦梨一手抽菸、一手持象徵同志驕傲的彩虹旗，同樣引發眾怒。

印度 烏克蘭 國防部

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