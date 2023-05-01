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印尼工會勞動節遊行 5萬人上街捍衛勞權

中央社／雅加達1日專電
印尼工會1日發起五一勞動節遊行，上千人走上雅加達街頭捍衛勞工權利。（中央社）
印尼工會1日發起五一勞動節遊行，上千人走上雅加達街頭捍衛勞工權利。（中央社）

印尼工會團體趁今天五一勞動節，在雅加達及泗水等城市發起遊行，雅加達多個主要幹道上午開始封閉，千名軍警戒備。主辦方稱，約5萬人參與遊行，齊聲反對剛通過的「創造就業綜合法」，批評此法過於親商。

數千民眾在雅加達街頭高舉布條、揮舞旗幟並高喊口號，主要訴求反對印尼國會3月通過的「創造就業綜合法」。

此法為吸引外資並增加投資機會，鬆綁許多被視為投資障礙的勞工和環保法規，且雖然制定了最低工資，但削減資遣費和取消部分有薪假，被批評僅有利企業，勞工處境卻更艱難。

發起遊行的印尼工人工會聯合會（KSPSI）主席安迪（Andi Gani Nena Wea）表示，今天約5萬人上街遊行，希望藉五一勞動節表達反對「創造就業綜合法」，並要求政府更重視勞權，及逮補侵犯印尼移工權益的非法仲介。

參與遊行的戴維（Dewi Lestari）向中央社說，作為一名勞工，她認為「創造就業綜合法」有害勞工權利，應該撤除，希望在勞動節這天站出來向政府發聲。

來自雅加達近郊勿加西（Bekasi）的哈利（Heri Himawan）則表示，作為印尼工黨（Partai Buruh）黨員，希望能透過政黨在國會中發揮影響力，保障勞工權益。他向中央社說：「過去我們只能上街遊行表達訴求，但現在我們有政黨力量能在國會中發揮作用。」

印尼工黨黨主席薩伊德（Said Iqbal）早前曾表示，有總統參選人可能參與遊行，但截至印尼時間下午4點仍未有參選人出席。伊德今天說：「昨天還有兩名總統參選人說想參加遊行，但還沒確認，基於某些原因，現在無聲無息。」

而除了工會及政黨團體，也有來自不同產業的團體一起參與五一大遊行。媒體及創意產業聯盟（Sindikasi）成員畢摩（Bimo）向中央社說，許多在媒體及創意產業的員工仍不認為自己是勞工，因此我們必須讓他們知道，他們也是勞工，應享有相關權利。

畢摩強調，媒體和創意產業中有很多人工時過長或工資太低，希望政府能改善這些狀況。（編輯：韋樞）1120501

遊行 勞工 印尼

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