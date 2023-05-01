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G7部長會達協議 呼籲對AI採取風險性監管

編譯中心／綜合30日電
七大工業國家集團(G7)29日起在日本群馬縣高崎市舉行數位和科技部長會議，呼籲針對生成式人工智能(AI)的相關風險制定國際評估標準。（路透）
七大工業國家集團(G7)29日起在日本群馬縣高崎市舉行數位和科技部長會議，呼籲針對生成式人工智能(AI)的相關風險制定國際評估標準。（路透）

日本經濟新聞報導，七大工業國家集團(G7)在29日揭幕的數位和科技部長會議上，呼籲針對生成式人工智能（AI）採取風險性（risk-based）監管。目前歐洲議會議員也在加速引進AI法，以管控ChatGPT等新興工具。

G7部長會議正在日本群馬縣高崎市舉行，此構想將包含在30日會議結束時發表的聲明中。G7正在探索如何遏制AI造成的有害影響，包括偏見和錯誤信息的傳播、侵犯版權和其他影響。

與會者29日就適當使用AI和其他正在開發的科技達成五項原則：法治、正當程序、利用創新機會、民主和尊重人權。

日本總務大臣松本剛明在會後表示，「我們能夠分享促進AI發展和利用的政策」。雖然部長們承認，「對於如何達成共同願景的政策工具以及可信賴AI的目標，G7各國可能互異」，最新協議仍為大國如何在隱私顧慮和安全風險之下管理AI，奠定一項里程碑。

G7正在尋求評估AI技術的國際標準，因為監管AI的各項使用會阻礙AI技術的進步。在尊重每個國家制定的管理法規的同時，G7的目標是確保AI的風險評估不會在國際上出現差異。

歐盟執委會執行副主席兼數位執委維斯塔哲（Margrethe Vestager）在協議出爐前告訴路透社：「G7這次會議的結論顯示，在這項議題上，我們絕不孤單。」

ChatGPT等生成式AI工具的熱度竄升，已引發各國政府特別關注。

根據G7部長聲明，「我們計畫於日後召集G7討論生成式AI，主題可能包含治理、如何保障著作權等智慧財產權、提高透明度、處理不實資訊等」，包括外國勢力操縱資訊的行徑。

G7成員國義大利上月曾讓ChatGPT下線，以調查ChatGPT可能違反個資法的情形，儘管已於28日解除禁令，這項行動仍鼓舞歐洲其他隱私監管單位啟動調查。

此外，日本5月底將於廣島主辦G7峰會，屆時首相岸田文雄也將和各國領導人討論AI規定。

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