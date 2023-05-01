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8個月內首次 最新民調：岸田內閣支持率回升至52％

編譯中心／綜合30日電
最新民調顯示，日本民眾對首相岸田文雄內閣的支持率，8個月來首次回升至50％以上。圖為岸田（左）30日出訪埃及獲贈禮物。（Getty Images）
最新民調顯示，日本民眾對首相岸田文雄內閣的支持率，8個月來首次回升至50％以上。圖為岸田（左）30日出訪埃及獲贈禮物。（Getty Images）

日經、東京電視台的一項民意調查顯示，隨著統一教會爭議的平息，日本首相岸田文雄內閣的公眾支持率在八個月內首次超過50%。

在4月28日至30日所做的調查中，岸田內閣支持率達到52％，比3月份上升4個百分點。不支持率為40％。

截至2022年8月，岸田內閣的支持率一直維持在55％以上，但由於自民黨政治人物與統一教的關係成為民眾質疑的焦點，支持率一路下滑。而隨著岸田3月間訪問烏克蘭，4月中旬又發生遇襲事件，岸田內閣的支持率出現回升跡象。

岸田領導的自民黨在4月23日舉行的5席眾、參議員補選中贏得4席，更明顯提升岸田的領導地位。

當被問及為什麼支持岸田內閣時，38%的受訪者說因為是由自民黨領導的，其次是28%表示信任成員，還有21%受訪者以穩定為考量。而在反對岸田內閣的受訪者中，41％表示不喜歡岸田政府的政策。

外界認為，這次5席兩院議員補選被視為岸田內閣的「期中考」，從結果來看，岸田的「親美抗中友台」路線，受到日本主流民意支持。岸田將在本月召開的七大工業國集團（G7）領袖峰會中，團結歐美主要國家共同抗中，選舉結果也將成為他的後盾。

政黨方面，自民黨獲得的支持率最高，達43％，其次是日本維新會的13％。立憲民主黨則以9％的支持率，自去年12月以來首次下滑至第三位。日本維新會在選民期望中也遙遙領先，51％受訪者對該黨表示期許甚高；立憲民主黨則以27％遠遠落後。

日本 民主黨 岸田文雄

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