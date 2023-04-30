歐洲議會「史上最大醜聞」催生收禮清單 台灣送禮最愛給這1物

歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）去年7月訪台時，從總統府到行政院、立法院收到滿滿禮品，包括4組茶杯或杯壺組等。（中央社）

歐洲議會議員出訪或接待外國政要，經常收到各種伴手禮，例如副議長畢爾去年訪台就帶回7樣紀念品，中東國家特愛送鍍金圓牌，日本送錦緞桌旗（長條裝飾桌布），前美國眾議院議長裴洛西 則特製簽名瓷盤作見面禮。

去年12月爆發牽連多位歐洲議會（European Parliament）議員的「卡達門」賄賂案，至今仍由在地的比利時司法機關調查中。不過這場被喻為歐洲議會「史上最大醜聞」的風波，已使議員們展開連串紀律革新，包括自主申報收禮清單，也從過去兩屆只有2、3頁，到本屆突然暴增為25頁。

歐洲議會2013年起自訂規則，議員因執行公務收到任何禮物，都要向議長辦公室申報。同時根據議員行為準則（Code of Conduct），自估價值超過150歐元（約165.1美元）的禮物應拒收，低於150歐元而出於禮貌收受的紀念品則可自行保留。若不確定價值是否超標，可交由議會保管。

這個申報機制多年來執行得很寬鬆，議員們各自看著辦，連本屆議長梅特索拉（Roberta Metsola）也是在「卡達門」爆發後不久，才一舉翻出多達170項禮品申報，許多早已超出該內規要求最晚在收禮次月底前申報的時限。

其實，攤開歷屆議員申報表，絕大多數禮物都是金錢價值不高但富紀念價值的禮品，例如時尚品味常受稱道的裴洛西（Nancy Pelosi）就送給梅特索拉一個花紋精緻的簽名瓷盤。

從清單中也可略窺各國伴手禮文化。這屆705位議員截至今年1月申報共266項禮品，其中有12項來自台灣，不出大家意外，跟茶有關的占最多。

副議長畢爾（Nicola Beer）去年7月訪台時，從總統府到行政院、立法院收到滿滿禮品，包括4組茶杯或杯壺組，還有噶瑪蘭威士忌、傳統花磚杯墊等7項紀念品，讓她回程行李增添不少重量。畢爾總共申報28項禮品，來自台灣相關機構占了10項。

還有2位議員申報台灣的紀念品，包括環境委員會議員施奈德（Christine Schneider）去年赴加拿大參加聯合國會議時，收到一組紀念筆和隨身碟，她在贈送者欄位填寫中華民國。

前波蘭外交部長、歐洲議會外交委員會資深議員芙緹嘉（Anna Fotyga）去年12月訪台後，申報了一支台灣政府致贈的腕錶，從錶面圖案看來應是國防部 的紀念錶。她這趟訪台主要關切台海安全議題，行程還包括赴陸委會、外交部等。

台灣送禮重實用，還有更講求「食用性」的國家，如法國送給歐洲議員香檳、比利時送餅乾和巧克力、羅馬尼亞送民族襯衫、庫德族政府送小型織毯、日本送錦緞桌旗（長條裝飾桌布），突顯傳統文化。

中東國家是送禮最多的一群，而且沙烏地阿拉伯、科威特、巴林等國特別偏好鍍金或鍍銀的閃亮亮圓牌或紀念幣。

梅特索拉身為女議長，收到的禮物也常見女性特色，例如法國總理柏納（Elisabeth Borne）送她一條絲巾、巴林政府送她一件用金線繁複鑲邊的傳統罩衫、喬治亞總理送她胸針等。

議員自行估價超過150歐元的禮物極少，包括亞塞拜然大使館曾送出一支萬寶龍（Montblanc）鋼筆。

手機也較能確定價值超標，例如最大黨團人民黨（EPP）主席韋柏（Manfred Weber）2013年申報收到中國華為公司贈送的自家智慧型手機 ；外交委員會主席麥克亞力斯特（David McAllister）收到巴林王國送的韓國三星Galaxy手機。

上屆交通委員會主席克芮麥（Michael Cramer）收到土耳其航空送的中型飛機模型，他自估價值超標；芙緹嘉也將國防部腕錶交給議會保管，但據瞭解她恐怕高估了金額。

還有件特別的事，這3屆議員無人申報來自中國或俄羅斯的紀念品。

檯面上的紀念品清單，或許平添政壇趣聞雅談，像「卡達門」這種涉嫌用現金洗白人權爭議的案件，還得透過司法權介入揭發。不過除了「君子自重」，這波議會改革提出管制旅費招待、增加遊說透明度、設置獨立倫理調查機關等方案，仍有助重建民眾信賴。