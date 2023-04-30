教宗匈牙利主持彌撒 敦促不要對移民關閉大門

教宗方濟各（Pope Francis）前往匈牙利展開為期3天訪問。（歐新社）

天主教教宗方濟各 今天主持大型戶外彌撒，敦促匈牙利人不要對移民 和那些「外國人或不像我們的人」關閉大門，這與匈牙利民族主義總理奧班的反移民政策形成鮮明對比。

在教宗訪問匈牙利的最後一天，成千上萬民眾聚集在首都布達佩斯的新哥德式國會大廈後方廣場和周圍參加彌撒。這棟建築是位於多瑙河畔的布達佩斯的象徵。

路透社報導，教宗方濟各（Pope Francis）28日訪問匈牙利的第1天曾警告歐洲面臨危險，他今天延續這個主題，但把它放在福音的背景下，表示對移民關閉大門會造成痛苦，違背了耶穌的教導。

民粹主義派總理奧班（Viktor Orban）也參加這場彌撒。他認為自己是基督教價值觀的保護者，曾說自己不會允許匈牙利變成一個「移民國家」。他聲稱歐洲其他國家已經變成移民國家，連自己的人民都認不出來。

86歲的方濟各在講道時說，如果匈牙利人想跟隨耶穌，他們必須避免「在社會日形益孤立之際因我們的個人主義封閉大門；因為我們對弱勢和受苦者的冷漠而關上大門；或對那些外來或不像我們的人，以及對移民或窮人關上大門」。

方濟各認為，逃離貧困的移民應該受到歡迎和接納，因為他們可以豐富地主國的文化，並增加歐洲日益減少的人口。他認為，雖然各國有權保護自己的邊界，但移民應該分布到整個歐盟。

奧班政府在與塞爾維亞接壤的邊境上建造一道鋼鐵柵欄，阻止移民進入。