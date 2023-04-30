我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉連續降價 馬斯克打的是什麼算盤？

港偶像姜濤生日 粉絲擠爆銅鑼灣 請全港人免費坐車

教宗匈牙利主持彌撒 敦促不要對移民關閉大門

中央社／布達佩斯30日綜合外電報導
教宗方濟各（Pope Francis）前往匈牙利展開為期3天訪問。（歐新社）
教宗方濟各（Pope Francis）前往匈牙利展開為期3天訪問。（歐新社）

天主教教宗方濟各今天主持大型戶外彌撒，敦促匈牙利人不要對移民和那些「外國人或不像我們的人」關閉大門，這與匈牙利民族主義總理奧班的反移民政策形成鮮明對比。

在教宗訪問匈牙利的最後一天，成千上萬民眾聚集在首都布達佩斯的新哥德式國會大廈後方廣場和周圍參加彌撒。這棟建築是位於多瑙河畔的布達佩斯的象徵。

路透社報導，教宗方濟各（Pope Francis）28日訪問匈牙利的第1天曾警告歐洲面臨危險，他今天延續這個主題，但把它放在福音的背景下，表示對移民關閉大門會造成痛苦，違背了耶穌的教導。

民粹主義派總理奧班（Viktor Orban）也參加這場彌撒。他認為自己是基督教價值觀的保護者，曾說自己不會允許匈牙利變成一個「移民國家」。他聲稱歐洲其他國家已經變成移民國家，連自己的人民都認不出來。

86歲的方濟各在講道時說，如果匈牙利人想跟隨耶穌，他們必須避免「在社會日形益孤立之際因我們的個人主義封閉大門；因為我們對弱勢和受苦者的冷漠而關上大門；或對那些外來或不像我們的人，以及對移民或窮人關上大門」。

方濟各認為，逃離貧困的移民應該受到歡迎和接納，因為他們可以豐富地主國的文化，並增加歐洲日益減少的人口。他認為，雖然各國有權保護自己的邊界，但移民應該分布到整個歐盟。

奧班政府在與塞爾維亞接壤的邊境上建造一道鋼鐵柵欄，阻止移民進入。

移民 方濟各 教宗

上一則

華語文電腦化適性測驗 印度首次登場

下一則

共同社民調：日相岸田支持率升至46.6%

延伸閱讀

教宗方濟各：教廷投入終結俄烏衝突未公開和平任務

教宗方濟各：教廷投入終結俄烏衝突未公開和平任務
教宗訪匈牙利晤總理奧班 恐因俄烏戰爭蒙陰影

教宗訪匈牙利晤總理奧班 恐因俄烏戰爭蒙陰影
烏克蘭總理請求教宗 協助遭俄羅斯強擄孩童回家

烏克蘭總理請求教宗 協助遭俄羅斯強擄孩童回家
快看世界／挨餓能見耶穌？ 肯亞牧師將信徒引向死亡路

快看世界／挨餓能見耶穌？ 肯亞牧師將信徒引向死亡路

熱門新聞

中國駐法國大使盧沙野(左)21日深夜接受法國LCI電視台主持人羅契賓(右)訪問。（圖取自YouTube）

近80名歐洲議員公開信 要求法國驅逐中國駐法大使盧沙野

2023-04-23 20:59
澤倫斯基(左)與習近平(右)在俄烏開戰後首次通話。(Getty Images)

與習近平通話後 澤倫斯基立即任命駐中國大使

2023-04-26 12:19
南韓總統尹錫悅。(路透)

尹錫悅：無法接受拿百年前之事要求日本下跪

2023-04-24 09:39
英國王室紀念女王生日，在社群上傳女王與10名孫兒及曾孫合照。(Getty Images)

英國路易小王子5歲生日 慶生照母子笑開懷

2023-04-23 20:28

哈利NBA球賽公開索吻梅根慘遭拒絕 13萬人同步見證

2023-04-26 23:24
美國總統拜登夫婦與英國國王查理三世。資料照片。（路透 / EYEPRESS Images）

拜登缺席查理三世加冕典禮是「怠慢」？歷史學家：這是傳統

2023-04-29 08:07

超人氣

更多 >
半夜練槍 鄰居要求停止 德州男上門「行刑式處決」槍殺5人

半夜練槍 鄰居要求停止 德州男上門「行刑式處決」槍殺5人
「內褲外露」招議論 古力娜扎曬照：不覺得我穿得有問題

「內褲外露」招議論 古力娜扎曬照：不覺得我穿得有問題
風向轉變？聯國一項俄侵烏克蘭陳述案 北京投下贊成票

風向轉變？聯國一項俄侵烏克蘭陳述案 北京投下贊成票
租屋族被當肥羊…房東巧立名目收費暴利 比租金更賺

租屋族被當肥羊…房東巧立名目收費暴利 比租金更賺
昔巨乳辣模變街友 疑「少根手指」翻垃圾果腹畫面流出

昔巨乳辣模變街友 疑「少根手指」翻垃圾果腹畫面流出