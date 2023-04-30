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巴黎寶格麗精品店光天化日被搶 損失數百萬歐元

中央社／巴黎29日綜合外電報導
圖為2021年巴黎市中心文當廣場寶格麗遭劫時，警方駐守在現場。（路透）
圖為2021年巴黎市中心文當廣場寶格麗遭劫時，警方駐守在現場。（路透）

法國警方和檢察官表示，巴黎市中心文當廣場（Place Vendome）寶格麗（Bulgari）珠寶精品店今天發生搶劫案，武裝歹徒在光天化日下劫走估約數百萬歐元的物品。

法新社報導，警方消息人士引述初步訊息說，當地時間下午1時45分左右，3名嫌犯騎著兩輛摩托車進入這家位在熱門旅遊區的名品店。

消息人士說，其中兩人攜帶了長武器且擊中一名保安人員。

另一名熟悉調查的消息人士告訴法新社說，估計有數百萬歐元的損失，但整個受損範圍有多大仍在評估中。

同一家寶格麗精品店2021年9月時也在大白天遭遇打劫，當時歹徒搶走約1000萬歐元（約1112.7萬美元）的物品。

上傳至社群媒體的影音似乎顯示，兩輛大型黑色摩托車停在珠寶店門前的人行道上。一名戴著安全帽、帶槍、身穿黑色衣服的男子似乎在把風。

隨後，見到3名男子騎著兩輛摩托車逃離現場。

巴黎檢察官辦公室表示，已對此案展開調查。

2021年寶格麗精品店遭劫時，其中有一名劫匪被警察打傷腿部而被逮捕，之後遭到起訴並入獄。

另兩名嫌犯於2022年6月落網。當時他們年紀分別為26歲和37歲，兩人同樣被起訴並遭審前羈押。

檢察官 社群媒體 警察

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