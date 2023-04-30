我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「來自中國」電話訛詐 加州名校華生3個月被騙18萬

王嘉爾金山開唱 粉絲場外等8小時 多人「夜排」為見他一面

核潛艦文件外洩 英海軍徹查：不涉機密

編譯徐榆涵╱綜合29日電
英國皇家海軍機敏級核動力攻擊潛艦第5號鑑「安森號」（HMS Anson）的官方文件近日被發現遺留在一間酒吧廁所內。(取材自英國海軍官網)
英國皇家海軍機敏級核動力攻擊潛艦第5號鑑「安森號」（HMS Anson）的官方文件近日被發現遺留在一間酒吧廁所內。(取材自英國海軍官網)

英國一家知名連鎖酒吧WETHERSPOONS的廁所內，日前被人發現留有一份皇家海軍機敏級核動力攻擊潛艦第5號鑑「安森號」（HMS Anson）的官方文件後，英國皇家海軍已展開調查。

太陽報報導，記載「安森號」詳細資訊的文件在英國坎布里亞郡一間名為「Wetherspoons」的酒吧廁所內被發現。文件內容包含英國皇家海軍最先進的機敏級攻擊核潛艇「安森」號的細節，但英國皇家海軍發言人在一份聲明中表示，「這些都是通用的訓練文件，不包含機密資訊。然而，我們非常重視所有的安全問題，並將進行調查。」

太陽報援引消息人士說法稱，當時在酒吧廁所一個小隔間地板上發現標有「官方敏感資訊」的文件時，酒吧內擠滿了人。並開玩笑說道，好在俄羅斯間諜沒有發現該文件。

富爾尼司鐵路距離巴羅因弗內斯（Barrow-in-Furness）的BAE系統造船廠不遠，潛艦之前曾在該處被拍攝過。

「安森號」是第五艘加入皇家海軍艦隊的新型機敏級攻擊潛艦。這些潛艦能夠發射戰斧飛彈，在海軍網站上被描述為海軍至今使用過「最大、最先進和最強大的攻擊潛艦」。

英國過去也曾發生類似掉失敏感文件的事故，2021年，有民眾在肯特郡的公車站撿到一份長達50頁的國防機密文件，內容涉及英國在阿富汗駐軍的相關計畫。

英國 皇家 阿富汗

上一則

柬埔寨家天下 洪瑪內接班洪森 世襲政治惹議

下一則

抱怨拿不到充足彈藥 俄傭兵領袖：快滅亡了

延伸閱讀

蘇丹內戰 中國解放軍撤僑近1200人 含241外籍人員

蘇丹內戰 中國解放軍撤僑近1200人 含241外籍人員
美軍機飛越台海 法參議院副議長：法艦近期通過

美軍機飛越台海 法參議院副議長：法艦近期通過
伊朗海軍扣押赴美油輪 指控「與伊朗船隻碰撞後企圖逃逸」

伊朗海軍扣押赴美油輪 指控「與伊朗船隻碰撞後企圖逃逸」
歐盟外交首長籲：各國派應海軍巡弋台海 遏止北京軍事犯台

歐盟外交首長籲：各國派應海軍巡弋台海 遏止北京軍事犯台

熱門新聞

湯姆派克鮑爾斯（右一）為了母親卡蜜拉（右三），不惜反嗆繼弟哈利（左一）。（路透資料照片）

卡蜜拉兒嗆哈利王子：我媽嫁給愛情、不是為后冠

2023-04-21 00:45
中國駐法國大使盧沙野(左)21日深夜接受法國LCI電視台主持人羅契賓(右)訪問。（圖取自YouTube）

近80名歐洲議員公開信 要求法國驅逐中國駐法大使盧沙野

2023-04-23 20:59
澤倫斯基(左)與習近平(右)在俄烏開戰後首次通話。(Getty Images)

與習近平通話後 澤倫斯基立即任命駐中國大使

2023-04-26 12:19
南韓總統尹錫悅。(路透)

尹錫悅：無法接受拿百年前之事要求日本下跪

2023-04-24 09:39
英國王室紀念女王生日，在社群上傳女王與10名孫兒及曾孫合照。(Getty Images)

英國路易小王子5歲生日 慶生照母子笑開懷

2023-04-23 20:28

哈利NBA球賽公開索吻梅根慘遭拒絕 13萬人同步見證

2023-04-26 23:24

超人氣

更多 >
校車司機開車時突昏倒 7年級男童急煞車救全車同學

校車司機開車時突昏倒 7年級男童急煞車救全車同學
樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」

樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」
求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺

求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺
半夜練槍 鄰居要求停止 德州男上門「行刑式處決」槍殺5人

半夜練槍 鄰居要求停止 德州男上門「行刑式處決」槍殺5人
德州5死槍案 疑因鄰居抱怨噪音惹怒兇嫌 死者包括8歲童

德州5死槍案 疑因鄰居抱怨噪音惹怒兇嫌 死者包括8歲童