核潛艦文件外洩 英海軍徹查：不涉機密

英國皇家海軍機敏級核動力攻擊潛艦第5號鑑「安森號」（HMS Anson）的官方文件近日被發現遺留在一間酒吧廁所內。(取材自英國海軍官網)

英國 一家知名連鎖酒吧WETHERSPOONS的廁所內，日前被人發現留有一份皇家 海軍機敏級核動力攻擊潛艦第5號鑑「安森號」（HMS Anson）的官方文件後，英國皇家海軍已展開調查。

太陽報報導，記載「安森號」詳細資訊的文件在英國坎布里亞郡一間名為「Wetherspoons」的酒吧廁所內被發現。文件內容包含英國皇家海軍最先進的機敏級攻擊核潛艇「安森」號的細節，但英國皇家海軍發言人在一份聲明中表示，「這些都是通用的訓練文件，不包含機密資訊。然而，我們非常重視所有的安全問題，並將進行調查。」

太陽報援引消息人士說法稱，當時在酒吧廁所一個小隔間地板上發現標有「官方敏感資訊」的文件時，酒吧內擠滿了人。並開玩笑說道，好在俄羅斯間諜沒有發現該文件。

富爾尼司鐵路距離巴羅因弗內斯（Barrow-in-Furness）的BAE系統造船廠不遠，潛艦之前曾在該處被拍攝過。

「安森號」是第五艘加入皇家海軍艦隊的新型機敏級攻擊潛艦。這些潛艦能夠發射戰斧飛彈，在海軍網站上被描述為海軍至今使用過「最大、最先進和最強大的攻擊潛艦」。

英國過去也曾發生類似掉失敏感文件的事故，2021年，有民眾在肯特郡的公車站撿到一份長達50頁的國防機密文件，內容涉及英國在阿富汗 駐軍的相關計畫。