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趁90歲病人住院募款3億日圓 家屬怒告醫院還錢

記者雷光涵／即時報導
日本澀谷工業前社長澀谷弘利過世前幾個月，捐3億日圓給金澤醫科大學醫院，遺屬提告追討。（路透）
日本澀谷工業前社長澀谷弘利過世前幾個月，捐3億日圓給金澤醫科大學醫院，遺屬提告追討。（路透）

日本澀谷工業前社長澀谷弘利的3名遺屬，對金澤醫科大學醫院提告，追討澀谷過世前捐給他們的3億日圓（220萬美元）。

澀谷工業是大型機械製造商，為東證股票上市公司。2021年1月社長澀谷於三溫暖昏倒，被送進金澤醫大醫院。5月分出院以後，他便捐3億日圓給金澤醫大。同年8月再次住院，10月過世，高齡90歲。

家屬指出，澀谷第一次住院的時候，會大吼大叫、拒絕護理師的處置等，出現認知症的症狀。家屬主張，他5月出院時，認知功能惡化到無法管理自己的財產。控訴主治醫師、也是時任院長伊藤透明知病人的認知功能低下，卻不與家人商量，私下勸說澀谷大額捐款，違反善良風俗，捐款無效。

澀谷長女、62歲的毛利貴和指出，父親生前已有大額欠債，捐掉3億日圓以後，家屬被迫要代為償還2億日圓的債務。代理律師表示，醫院已符合「準詐欺罪」，將視民事訴訟的發展，考慮是否提刑事舉發。

雙方經過長時間協商，無法達成和解。大學方面主張，無法證明澀谷捐款的2021年5月已有認知症，不願還錢。談判破裂後，澀谷家人向大學及時任院長提起2.5億日圓（183.4萬美元）的損害賠償。

已故社長澀谷是石川縣知事的後援會會長，在地方財界頗具影響力。

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