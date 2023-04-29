全球首例 歐盟擬立法規範AI 要求揭露版權

歐盟預定今年推出新法，規範生成式人工智慧(AI)工具。(路透)

歐盟 正在草擬的一項新法案，將規定ChatGPT這類生成式人工智慧(AI )的開發者，須揭露建構系統時所使用素材的版權來源；歐洲議會議員哈恩（Svenja Hahn）表示，草案將於5月11日在委員會投票 ，預計6月中旬進行全體投票。此案若通過立法，將會是西方國家第一套全面監管AI的法規。

歐盟執委會約兩年前就開始起草這項AI法案，以監管這項新興科技，歐洲議會成員也同意把法案推進到下一個「三方會談」，由歐盟立法者與會員國敲定法案的最終細節。

路透報導，根據草案，各種AI工具以其被認定的風險水準來分類，等級包括最低風險、有限的風險、高風險、及無法接受的風險，考量風險的領域可能包括生物辨識監控、散播不時資訊、或使用歧視性的語言等。雖然高風險的AI工具不會被禁止使用，但操作時須保持高度透明。

此外，生成式AI工具也必須揭露所使用受到版權保護的素材。知情人士透露，這是最近這兩周才新增的條款，一開始部分委員會成員提議完全禁止使用受版權保護的素材來訓練生成式AI模型，後來改變態度，改為要求透明度。

歐洲議會議員哈恩表示，不想太保守管太緊，也不能過於放任，「歐洲議會堅定承諾，將會符合比例原則來監管AI。保障公民權利，同時促進創新、振興經濟。」

華爾街日報指出，這新條款將要求生成式AI模型開發者發布用於創建模型的版權素材「足夠詳盡摘要」。這項強制揭露版權來源的規定，將授與出版商、內容產製者尋求分潤的新武器。現今各家科技大廠正在全力衝刺生成式AI研發或測試，微軟、Google等公司訓練AI所使用的版權素材，是最棘手的商業問題。

歐盟會員國的目標是在今年稍晚完成協商並通過最終版本法案。歐盟加入的其他條款，也包括要求生成式AI模型開發者在設計模型時，必須設立足夠的護欄措施，避免生成的內容違反歐盟法律，並且要求基本模型製造商必須彰顯出已找出、並且正在減緩可預見的風險。

報導指出，歐洲在監管科網公司上一直站在全球前列，其規例往往為其他國家所追隨。