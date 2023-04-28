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教宗訪匈牙利晤總理奧班 恐因俄烏戰爭蒙陰影

中央社／梵蒂岡28日綜合外電報導
羅馬天主教教宗方濟各（左）與匈牙利總統諾瓦克（右）會面。 （Getty Images）
羅馬天主教教宗方濟各（左）與匈牙利總統諾瓦克（右）會面。 （Getty Images）

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天前往匈牙利展開為期3天訪問，此行議題可能會聚焦烏克蘭戰爭，方濟各並將會晤經常與他抱持不同觀點的匈牙利總理奧班。

法新社報導，高齡86歲的方濟各1個月前才因支氣管發炎住院，身體仍虛弱，因此此行只會停留在匈牙利首都布達佩斯。

方濟各在當地時間上午8時20分自羅馬的費烏米奇諾機場（Fiumicino Airport）起飛，預計於上午10時抵達匈牙利首都。布達佩斯的主要道路已封路多日，為迎接方濟各的來訪展開維安行動。

方濟各抵達匈牙利後，將先由匈牙利總統諾瓦克（Katalin Novak）在總統府迎接，接著會晤總理奧班（Viktor Orban）。諾瓦克先前告訴當地媒體，為了接待方濟各，她最近勤練西班牙語。

奧班2010年接任總理後，時常持反移民論點，捍衛「基督教歐洲」的理念，這和方濟各對逃離貧困或戰亂地區的民眾抱持歡迎的立場相違背。

儘管如此，方濟各去年在梵蒂岡一次公開接見中，曾因為匈牙利歡迎跨越邊境逃離戰亂的烏克蘭人而感謝奧班。

俄羅斯全面入侵烏克蘭的5個月前，方濟各曾在布達佩斯短暫停留7小時參加一場國際宗教活動，當時他允諾將重返有39%人口為天主教徒的匈牙利。

方濟各今天中午將發表此行首次談話，並於下午在聖伊什特萬聖殿（St Stephen's Basilica）會晤當地主教及神職人員。教堂廣場上已架起大型螢幕並擺滿椅子，屆時將對公眾直播他的談話。

方濟各 烏克蘭 邊境

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