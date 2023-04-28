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曼谷體感溫度華氏129度 亞洲多國4月氣溫創新高

中央社／曼谷28日綜合外電報導
泰國婦女在炎熱的天氣裡走路時拿著瓶裝水。 （歐新社）
泰國婦女在炎熱的天氣裡走路時拿著瓶裝水。 （歐新社）

亞洲正在經歷長達數週「沒完沒了的創紀錄高溫」，酷熱氣溫導致學校停課、能源耗用量激增。在泰國曼谷，上週末體感溫度甚至來到高達攝氏54度（華氏129.2度）。

英國「衛報」（The Guardian）報導，泰國、緬甸、寮國、越南、中國和南亞的氣象監測站都記錄到4月氣溫創新高。

緬甸的4個氣象站25日測報氣溫破4月紀錄或平紀錄，其中又以東部孟邦（Mon State）登扎耶（Theinzayet）的攝氏43度（華氏109.4度）高溫為最。根據氣候學和氣象歷史學家艾雷拉（Maximiliano Herrera），仰光東北部的勃固（Bago）26日高溫來到42.2度（華氏107.9度），追平2020年5月和2019年4月的歷史紀錄。

艾雷拉說：「東南亞高溫無窮盡地刷新紀錄，氣溫日復一日創新高的情況已有數週之久。」

泰國有關當局上週末建議曼谷和其他地區民眾留在家裡以免身體不適。曼谷22日氣溫來到攝氏42度（華氏107.6度），意味綜合空氣溫度和相對濕度的酷熱指數（heat index，又稱體感溫度）高達54度。

炎熱天氣導致泰國用電量創新高，4月6日用電超過3萬9000百萬瓦（MW），高於去年4月創下的3萬2000百萬瓦的單日用電紀錄。

菲律賓上個月有100多名學生在馬尼拉東南部的拉古納（Laguna）參加消防演習後，因脫水而在醫院接受治療，當時氣溫達39度到42度間（華氏102.2度至107.6度）。

2022年是全球有紀錄以來最熱年份之一，而過去8年是現代科學所記錄的最熱年份。據信聖嬰現象今年回歸，將導致溫度進一步上升。

孟加拉首都達卡本月稍早氣溫飆破40度，成為58年來最熱的一天，並導致柏油路面融化。

高溫 泰國 緬甸

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