最高齡納粹大屠殺罪犯 等待上訴結果前102歲過世

前納粹集中營警衛舒茲去年遭判5年有期徒刑，成了最年長的納粹大屠殺罪犯，他以102歲高齡過世。（路透）

前納粹 集中營警衛舒茲因為共謀犯下戰爭罪，去年遭判5年有期徒刑，成了最年長的納粹大屠殺（Holocaust）罪犯，他以102歲高齡過世。

英國廣播公司（BBC）報導，1942年至1945年，舒茲（Josef Schuetz）在柏林近郊的薩克森豪森（Sachsenhausen）集中營協助謀殺數以千計囚犯，去年6月遭到定罪。他被判刑5年監禁，因等待德國 聯邦最高法院（Federal Court of Justice）上訴結果出爐，暫時保持自由。

舒茲一直否認曾在納粹集中營擔任親衛隊（SS）警衛。他因涉協助和教唆謀殺3518人遭判有罪。他也參與共謀槍殺蘇聯戰俘，以及用齊克隆B（Zyklon B）毒氣殺害其他人。

二戰期間，薩克森豪森集中營數萬人死於飢餓、強迫勞動、醫學 實驗，以及納粹親衛隊謀殺。當時有20多萬人被囚禁在薩克森豪森集中營，包括政治犯、猶太人、羅姆人（Roma）和吉普賽人。

審判期間，舒茲未表達悔意。他告訴德國法院：「我不懂為什麼我要坐在這裡。我跟此事毫無關係。」儘管他的姓名和生日等資料在納粹親衛隊警衛文件中被發現，但他始終矢口否認曾在這個集中營待過，而是當了一名農場工人。

法官當時說：「你透過你的工作，自願地支持這種大規模滅絕行為。」

前納粹親衛隊警衛丹詹卓克（John Demjanjuk）2011年遭判有罪，在這個具里程碑意義案件後，德國一直試圖將前納粹戰犯送上法庭。

4年過後，被稱為「奧斯威辛（集中營）帳房」（Bookkeeper of Auschwitz）的葛朗寧（Oskar Groning）遭判刑4年監禁，但就像舒茲一樣，他因連續上訴而從未入監服刑，於2018年過世。

97歲的前集中營秘書佛希納（Irmgard Furchner）去年12月成為數十年來首名因納粹罪行受審的女性。她因串謀殺害施圖特霍夫（Stutthof）集中營逾1萬500人而遭判有罪。