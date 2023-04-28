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世界主教會議10月登場 教宗首度允許女性投票

編譯中心／綜合27日電

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）將在10月舉行的全國主教會議上首度允許女性投票，這項歷史性舉措可讓羅馬天主教的決策更具包容性。

路透報導，過去女性只被允許以旁聽身分出席教宗諮詢機構「世界主教代表會議」，沒有權利投票。教宗方濟各今天宣布的變革性規定，讓5名修女有投票權。此外，教宗也決定將一份教廷文件所稱「70名非主教成員，但代表上帝子民的各種信徒團體」納入。

教宗將從全國主教會議推薦的140人清單中，選出70名神父、修女、執事與平信徒。羅馬天主教鼓勵主教會議將年輕人涵蓋在內。梵蒂岡已要求這70人中有50%必須是女性。

世界主教代表會議通常有約300人參與，因此大部分有投票權的與會者仍是主教。由於主教會議數個世紀以來都是由男性主導，讓這項變革受人矚目。

教宗方濟各去年也採取兩項重大措施，讓女性在梵蒂岡擁有決策地位。

其中一項是推出具里程碑意義的改革，是根據羅馬教廷中央行政機構新憲法允許受洗的平信徒（除聖職人員及教會所認可修會人員外所有的信徒，像教友、俗家弟子等）可領導絕大多數的梵蒂岡部門，包括女性在內。

他也在去年推出另一項措施，任命3名女性進入一個先前清一色都是男性的委員會；這個委員會針對遴選全球主教向教宗提出建議。

即將登場的世界主教代表會議已籌備兩年，梵蒂岡在這期間徵詢全球天主教徒的意見，請他們提供羅馬天主教未來發展的願景。

支持者樂見有這樣的諮詢，稱這是改變羅馬天主教權力關係動態的契機，讓包含女性在內的平信徒與處於社會邊緣的人士有更大的聲音。

但保守派人士認為這個程序是浪費時間，可能讓教徒有近14億人的羅馬天主教削弱結構階層，長期下來可能會降低傳統教條嚴謹度。

教宗 投票 方濟各

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