尹錫悅邀特斯拉赴韓蓋超級工廠 馬斯克回應了

南韓總統尹錫悅（右）26日在華盛頓會見特斯拉執行長馬斯克。 （路透）

正在美國訪問的南韓 總統尹錫悅，26日與特斯拉（Tesla）執行長馬斯克 會面。尹錫悅當面邀請馬斯克到南韓投資 ，設立特斯拉超級工廠。

根據南韓總統經濟事務高級秘書的說法，兩人會晤是馬斯克提出的請求。尹錫悅向馬斯克表示，南韓擁有世界級的製造機器人及勞動力，是營運超級工廠的理想地點。他強調：「如果特斯拉決定投資，我們將在地點、勞力與稅務等方面，提供積極協助。」馬斯克則回應，將親自造訪南韓，而南韓一直是特斯拉有興趣且列在前排的超級工廠候選國家。

除了電動車，尹錫悅談到希望促進南韓企業與馬斯克的太空公司SpaceX，能有更多的合作，幫助南韓太空產業發展。

尹錫悅這趟美國行可謂收穫滿滿，南韓和美國的企業在這段期間至少宣布了逾百億美元的投資和合資企業等計畫，除了通用汽車和三星SDI以及現代汽車和SK On，都將合資在北美設立電池工廠；串流影音巨擘Netflix執行長Ted Sarandos與尹錫悅會面後，宣布計畫未來4年在南韓投資25億美元，投資規模是該公司自2016年以來在該市場投資額的兩倍。

美國總統拜登26日在白宮以國宴款待來訪的南韓總統尹錫悅。（歐新社）

更讓尹錫悅有面子的是，美國總統拜登伉儷26日傍晚在白宮以國宴款待他和韓企大老闆，包括三星電子會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣、LG會長具光謨等人，冠蓋雲集。受邀者還包括現代集團總裁Chung kisun、SK會長崔泰源、大韓航空會長趙源泰、曉星會長Hyun Joon Cho等人。

其他領域的名人則有影星安琪琳娜裘利（Angelina Jolie）、職棒大聯盟投手朴贊浩等人，參與盛會。

彭博分析，這凸顯拜登政府企圖平衡盟邦企業對美國通膨削減法案（IRA）的不滿。IRA裡的美國製造要求，引發南韓、歐洲等美國盟邦的關切，都在敦促美方放寬規定，讓他們的企業也能獲得補助優惠。

另一方面，尹錫悅27日對美國參眾兩院議員發表演說，表示南韓、日本、美國有必要加速三邊合作，以對抗逐漸增強的北韓核威脅。尹錫悅還說，全球不應「畏避」促進北韓自由化。

南韓總統尹錫悅（前）向美國聯邦參眾議院發表演說。（路透）

期間尹錫悅也宣示南韓將積極行動，以保衛烏克蘭人民的自由並支持其重建。議員們則起立為他鼓掌，並多次大聲喝采。

尹錫悅是歷來第7位對美國國會演說的南韓領導人。