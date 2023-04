俄羅斯 一架米格(MiG)-31戰機26日在北方莫曼斯克(Murmansk)進行例行訓練時,突然起火並墜落湖面,但兩名飛行員安全彈射逃生,並未造成傷亡。

塔斯社報導,機上有一台引擎著火,但目前尚不清楚確切墜機原因。根據社群媒體 上的影片顯示,戰機在墜毀前已燒成火球,接著就往下墜。據了解,該架失事戰機殘骸散落在結冰的湖面上。

塔斯社報導援引俄羅斯國防部 聲明,承認損失了一架米格-31戰機。報導還指,部分米格-31戰機可搭載各式空對空、空對面飛彈,還有高超音速彈道飛彈和空用炸彈。

The crash of the MiG-31 interceptor in the Murmansk region, Russia (probably today). @qretaxyeta , do you have any details? pic.twitter.com/wFx2oRgogW