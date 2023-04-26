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英富豪求情也沒用 新加坡男走私1公斤大麻 如期遭處決

編譯徐榆涵／即時報導
無視國際社會要求廢死呼籲，新加坡當局26日稍早已對被控走私大麻的46歲公民譚加拉朱執行死刑。（歐新社）
無視國際社會要求廢死呼籲，新加坡當局26日稍早已對被控走私大麻的46歲公民譚加拉朱執行死刑。（歐新社）

無視國際社會要求廢死呼籲，新加坡當局26日稍早已對一名46歲男子執行死刑，該名男子因走私1公斤大麻，遭到判處絞刑。

BBC報導，新加坡公民譚加拉朱（Tangaraju Suppiah）2013年被控協調從馬來西亞走私1公斤大麻到新加坡，雖然沒被發現攜帶毒品，但疑似充當大麻販運的聯絡人，2018年被判處絞刑定讞。新加坡監獄管理局指出，譚加拉朱已於今日上午在樟宜監獄大樓被處決。

在此之前，聯合國和人權組織都指出證據薄弱，呼籲新加坡「緊急重新考慮」絞刑，英國富豪布蘭森24日也為此案發聲。

活動人士對譚加拉朱案件提出各種疑慮，包括在缺乏法律顧問和口譯員的情況下，讓母語是坦米爾語（Tamil）的譚加拉朱，接受警方以英語訊問。

25日晚上，譚加拉朱的家人拍攝一段影片，要求公眾繼續呼籲新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）停止對他執行死刑。譚加拉朱的姪女表示，「我的叔叔是一個非常好的人，他沒有受過教育、也沒有錢，但很努力工作照顧我們。」

新加坡政府堅稱，死刑是對毒品相關犯罪的有效威懾，並得到公眾廣泛支持。

在暫停兩年多之後，新加坡於2022年3月恢復執行死刑。去年星國當局因涉圖案件處決11人，包括心智能力不足的馬來西亞男子納加德蘭（Nagaenthran K. Dharmalingam），引發國際社會強烈譴責，新加坡國內也發生罕見的抗議活動。

新加坡 大麻 監獄

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