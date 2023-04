無視國際廢死要求 新加坡處決持1公斤大麻囚犯

譚加拉朱遭處決,是新加坡時隔6個月再次執行死刑,也是去年以來第12名遭到處決的死囚;圖為示意圖。(取材自Pexels)

無視國際社會要求廢除死刑的呼籲,新加坡 26日執行對公民譚加拉朱(Tangaraju Suppiah)的死刑。46歲的譚加拉朱因走私1公斤大麻 而被判處死刑。

央廣引述法新社報導,儘管聯合國新加坡人權辦公室呼籲「緊急重新考慮」絞刑,英國億萬富翁布蘭森(Richard Branson)也出面呼籲停止執行,但新加坡仍在執行死刑。

新加坡監獄署(Singapore Prisons Service)表示,「46歲的新加坡公民譯加拉朱在樟宜監獄被執行死刑」。

譚加拉朱在2017年因為「教唆參與運毒」遭到定罪。他被控持有1,017.9克的大麻,是新加坡規定可判處死刑量的兩倍。譚加拉朱在2018年被判處死刑,上訴法院也維持死刑判決。

布蘭森是總部位於日內瓦的「全球毒品 政策委員會」(The Global Commission on Drug Policy)成員。他24日在部落格發文表示:「譚加拉朱被捕時,事實上根本不在那些毒品附近,新加坡可能即將處死一個無辜的人。」

但新加坡內政部在25日回應,譯加拉朱的罪行已被證明,無可置疑,「檢察官調查,屬於他的兩個手機號碼,用於協調毒品的交運」。

全世界有許多國家已將大麻除罪化,包括新加坡的鄰國泰國;人權團體也持續對新加坡施壓,呼籲盡快廢除死刑。亞洲金融中心新加坡擁有全世界最嚴峻的反毒法規,堅持死刑仍是遏止販毒的最有效震懾手段。

但聯合國人權事務高級專員辦事處(Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights,OHCHR)持不同看法,「死刑仍在少數國家使用,主要是因為可以阻止犯罪的迷思」。

譚加拉朱如期遭處決,是新加坡時隔6個月再次執行死刑,也是去年以來第12名遭到處決的死囚。

在暫停2年多之後,新加坡於2022年3月恢復執行死刑。其中最具爭議的案件是,心智能力不足的馬來西亞男子納加德蘭(Nagaenthran K. Dharmalingam)被絞死,引發國際的強烈譴責。

聯合國表示,死刑未被證明是全球有效的威懾力量,並且不符合國際人權法。國際人權法只允許對最嚴重的罪行判處死刑。