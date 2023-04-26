我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「糟糕，剎車失靈了」賞花撞山 洛杉磯華女驚魂

德軟體巨頭SAP落腳金山 看中強大人才庫 有望增500工作

無視國際廢死要求 新加坡處決持1公斤大麻囚犯

編譯中心／綜合25日電
譚加拉朱遭處決，是新加坡時隔6個月再次執行死刑，也是去年以來第12名遭到處決的死囚；圖為示意圖。（取材自Pexels）
譚加拉朱遭處決，是新加坡時隔6個月再次執行死刑，也是去年以來第12名遭到處決的死囚；圖為示意圖。（取材自Pexels）

無視國際社會要求廢除死刑的呼籲，新加坡26日執行對公民譚加拉朱(Tangaraju Suppiah)的死刑。46歲的譚加拉朱因走私1公斤大麻而被判處死刑。

央廣引述法新社報導，儘管聯合國新加坡人權辦公室呼籲「緊急重新考慮」絞刑，英國億萬富翁布蘭森(Richard Branson)也出面呼籲停止執行，但新加坡仍在執行死刑。

新加坡監獄署(Singapore Prisons Service)表示，「46歲的新加坡公民譯加拉朱在樟宜監獄被執行死刑」。

譚加拉朱在2017年因為「教唆參與運毒」遭到定罪。他被控持有1,017.9克的大麻，是新加坡規定可判處死刑量的兩倍。譚加拉朱在2018年被判處死刑，上訴法院也維持死刑判決。

布蘭森是總部位於日內瓦的「全球毒品政策委員會」(The Global Commission on Drug Policy)成員。他24日在部落格發文表示：「譚加拉朱被捕時，事實上根本不在那些毒品附近，新加坡可能即將處死一個無辜的人。」

但新加坡內政部在25日回應，譯加拉朱的罪行已被證明，無可置疑，「檢察官調查，屬於他的兩個手機號碼，用於協調毒品的交運」。

全世界有許多國家已將大麻除罪化，包括新加坡的鄰國泰國；人權團體也持續對新加坡施壓，呼籲盡快廢除死刑。亞洲金融中心新加坡擁有全世界最嚴峻的反毒法規，堅持死刑仍是遏止販毒的最有效震懾手段。

但聯合國人權事務高級專員辦事處(Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights，OHCHR)持不同看法，「死刑仍在少數國家使用，主要是因為可以阻止犯罪的迷思」。

譚加拉朱如期遭處決，是新加坡時隔6個月再次執行死刑，也是去年以來第12名遭到處決的死囚。

在暫停2年多之後，新加坡於2022年3月恢復執行死刑。其中最具爭議的案件是，心智能力不足的馬來西亞男子納加德蘭(Nagaenthran K. Dharmalingam)被絞死，引發國際的強烈譴責。

聯合國表示，死刑未被證明是全球有效的威懾力量，並且不符合國際人權法。國際人權法只允許對最嚴重的罪行判處死刑。

新加坡 大麻 毒品

上一則

從事與身分不符活動 瑞典驅逐5名俄外交官

下一則

印度製「止咳毒漿」 多國孩童傳服用後身亡

延伸閱讀

新加坡男子走私大麻將處死 國際組織憂：恐執行冤刑

新加坡男子走私大麻將處死 國際組織憂：恐執行冤刑
大麻非刑事化 德州將邁出下一步

大麻非刑事化 德州將邁出下一步
法案闖關 德州大麻除罪範圍可望擴大

法案闖關 德州大麻除罪範圍可望擴大
加州掃蕩非法大麻 逮捕、緝獲量激增

加州掃蕩非法大麻 逮捕、緝獲量激增

熱門新聞

湯姆派克鮑爾斯（右一）為了母親卡蜜拉（右三），不惜反嗆繼弟哈利（左一）。（路透資料照片）

卡蜜拉兒嗆哈利王子：我媽嫁給愛情、不是為后冠

2023-04-21 00:45
中國駐法國大使盧沙野(左)21日深夜接受法國LCI電視台主持人羅契賓(右)訪問。（圖取自YouTube）

近80名歐洲議員公開信 要求法國驅逐中國駐法大使盧沙野

2023-04-23 20:59
英王查爾斯的加冕典禮當天，也是阿奇小王子的4歲生日。（取材自Instagram）

梅根不出席查理加冕 傳破局原因：要求跟高級成員一起亮相

2023-04-18 22:15
南韓總統尹錫悅。(路透)

尹錫悅：無法接受拿百年前之事要求日本下跪

2023-04-24 09:39
英國國王查理三世加冕典禮的邀請函，是由書法家手寫完成。(取自The Royal Family推特)

查理三世加冕典禮邀請函美翻…竟是一張張手寫

2023-04-20 12:54
金正恩帶著愛女金主愛視察國家宇宙開發局。(Getty Images)

金正恩頻帶愛女亮相 金主愛要吸二手菸、還幫拿火柴盒

2023-04-19 20:46

超人氣

更多 >
4月29日起 中國入境再放寬…登機不再查新冠檢測證明

4月29日起 中國入境再放寬…登機不再查新冠檢測證明
台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣
常吃這兩種肉 腸道難健康

常吃這兩種肉 腸道難健康
明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？

明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？
要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院

要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院