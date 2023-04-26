無視國際廢死要求 新加坡處決持1公斤大麻囚犯

譚加拉朱遭處決，是新加坡時隔6個月再次執行死刑，也是去年以來第12名遭到處決的死囚；圖為示意圖。（取材自Pexels）

無視國際社會要求廢除死刑的呼籲，新加坡 26日執行對公民譚加拉朱(Tangaraju Suppiah)的死刑。46歲的譚加拉朱因走私1公斤大麻 而被判處死刑。

央廣引述法新社報導，儘管聯合國新加坡人權辦公室呼籲「緊急重新考慮」絞刑，英國億萬富翁布蘭森(Richard Branson)也出面呼籲停止執行，但新加坡仍在執行死刑。

新加坡監獄署(Singapore Prisons Service)表示，「46歲的新加坡公民譯加拉朱在樟宜監獄被執行死刑」。

譚加拉朱在2017年因為「教唆參與運毒」遭到定罪。他被控持有1,017.9克的大麻，是新加坡規定可判處死刑量的兩倍。譚加拉朱在2018年被判處死刑，上訴法院也維持死刑判決。

布蘭森是總部位於日內瓦的「全球毒品 政策委員會」(The Global Commission on Drug Policy)成員。他24日在部落格發文表示：「譚加拉朱被捕時，事實上根本不在那些毒品附近，新加坡可能即將處死一個無辜的人。」

但新加坡內政部在25日回應，譯加拉朱的罪行已被證明，無可置疑，「檢察官調查，屬於他的兩個手機號碼，用於協調毒品的交運」。

全世界有許多國家已將大麻除罪化，包括新加坡的鄰國泰國；人權團體也持續對新加坡施壓，呼籲盡快廢除死刑。亞洲金融中心新加坡擁有全世界最嚴峻的反毒法規，堅持死刑仍是遏止販毒的最有效震懾手段。

但聯合國人權事務高級專員辦事處(Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights，OHCHR)持不同看法，「死刑仍在少數國家使用，主要是因為可以阻止犯罪的迷思」。

譚加拉朱如期遭處決，是新加坡時隔6個月再次執行死刑，也是去年以來第12名遭到處決的死囚。

在暫停2年多之後，新加坡於2022年3月恢復執行死刑。其中最具爭議的案件是，心智能力不足的馬來西亞男子納加德蘭(Nagaenthran K. Dharmalingam)被絞死，引發國際的強烈譴責。

聯合國表示，死刑未被證明是全球有效的威懾力量，並且不符合國際人權法。國際人權法只允許對最嚴重的罪行判處死刑。