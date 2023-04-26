加拿大有正職也難溫飽 單月27萬人求助食物銀行破紀錄

加拿大通膨持續飆升擠壓居民生計，多倫多「每日麵包食物銀行」每月都有數以十萬計民眾湧入食物銀行。（Getty Images）

通膨飆升持續擠壓加拿大 人買菜預算，多倫多（Toronto）「每日麵包食物銀行」（Daily Bread Food Bank）負責人表示，每個月都有數以十萬計民眾湧入食物銀行，其中許多人有正職工作但仍無法維持生計。

中央社引述法新社報導，「每日麵包食物銀行」執行長海瑟林頓（Neil Hetherington）最近受訪時表示，「這個國家絕對已陷入糧食危機，多倫多市肯定是這樣。」

新冠疫情 期間，使用「每日麵包食物銀行」服務的人數增加一倍，每月平均有12萬人需要救濟，且人流持續成長，今年3月增至創紀錄的27萬人。海瑟林頓說，每日麵包合作的多倫多地區128家食物銀行中，許多新面孔都有全職工作，但他們還是入不敷出。

加拿大3月整體通膨已從去年6月高峰8.1%降至4.3%，但糧食通膨率居高不下，與去年同期相比增加約10%。

海瑟林頓指出，加重加拿大人日常開銷重擔的還有居住成本，這是因為去年房地產 價格暴漲，無論是租屋還是買屋都讓加拿大人吃不消。

根據房地產研究公司Urbanation的報告，加拿大最大城市多倫多的套房公寓，每月成本平均來到2124加幣（約1559美元），比去年約380加幣高出許多。

30多歲的帕奇森（Ryan Patcheson）18個月前開始來到食物銀行，他領取身心障礙補助，但還是不足以生活。他說，「每個月底（從食物銀行）得到幾袋米與一些馬鈴薯，影響真的天差地遠的」。

在蒙特婁（Montreal），來到食物銀行的民眾有著同樣的絕望感，也有著同樣的需要，聖吉爾伯特（Saint-Gilbert）教堂外排了等待領取物資的長長人龍。這座教堂的地下室19日也被阿勒特-上帝協會（Association Alerte-Providence）用來分送食物。

經營阿勒特-上帝協會30多年並在約10年前成立食物銀行的亞勒特（Paula Alerte）說，食物銀行服務的「需求每周都在增加」，捐贈物資總是不夠，所以她有時候會自行購買大量的食物，分送給救濟對象。