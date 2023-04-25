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聯合國證實印度人口本月超過中國 為最明確時間點

編譯簡國帆／綜合外電
聯合國24日證實，印度人口最快可能在4月超越中國。（路透）
聯合國24日證實，印度人口最快可能在4月超越中國。（路透）

聯合國24日證實了一個預料將對全球造成多年深遠影響的人口趨勢：印度人口最快可能在4月超越中國，為這個跨國機構對這項人口變遷所預估的最明確時間。

在聯合國經濟和社會事務部（DESA）表示，印度人口預料將在本月底達到14億2577萬5850人，追平中國，今年中將增至約14.29億人，超越中國；此前的預估只顯示印度人口可能在今年超越中國。聯合國人口基金會上周表示，到2023年中，印度人口將比中國多290萬人。

奈及利亞人口也將在2050年前超越美國，成為全球人口第三多的國家，美國掉到第四名。

DESA的報告指出，「中國很快將讓出長期擁有的世上人口最多國家地位」，但「估算和預測人口的相關不確定性，致使印度人口規模超過中國的具體日期只是粗估，可能被修改」。英國金融時報（FT）指出，這份報告是在24日發布，意味著印度人口可能已超越中國。

報告顯示，中國人口在去年達到14.26億人的高峰後，已開始下降，到2025年時，人口規模可能降到10億人以下，「相較下，印度人口預料將繼續成長數十年」，以總人口比率來看，印度高齡人口的成長率也將比中國低得多。聯合國的估算未納入香港和澳門特別行政區。

DESA也提醒，印度和中國都正面臨人口高齡化的嚴苛考驗。報告預估，中國65歲以上人口將在2023~2050年間倍增，到2024年時將超越25歲以下人口，到2050年占總人口的30%，印度65歲以上人口也將在2023~2050年也將增加超過一倍，形成「醫療保健量能與社會寶線體系的重大挑戰」。

印度人口的快速成長，讓該國成為勞動力規模舉世唯一可和世界工廠中國相匹敵的國家，但聯合國表示，印度必須投資教育，並為年輕人創造更好的就業機會，「現在無疑是印度的關鍵時期，但不只因為人口變遷」。

儘管印度成長速度已名列全球前五名，實質支出力仍集中在少數人手上。世界銀行的數據顯示，印度2021年人均國內生產毛額（GDP）只有2257美元，遠低於中國的1萬2556美元，根據滙豐銀行資料，印度的可裁量支出比率更遠低於中國、甚至印尼，印度勞工往往要養更多家人，因為當地女性勞動參與率低、家族又龐大。

印度高失業率也是個艱鉅挑戰，因為民間部門仍對投資正式經濟保持審慎。孟買獨立智庫印度經濟監測中心（CMIE）估算，3月失業率為7.8%，過去四年多數時間都保持在8%水準左右，同時印度勞動參與率又非常低，官方數據顯示只有約40%。

教育也是一大挑戰。除了頂尖工程和管理學院畢業生之外，其他大學畢業生都為找工作所苦。CMIE執行長福亞斯認為，擴大製造業工作並提供女性勞參綠，可帶來助益，印度必須建立鼓勵民間部門大規模投資的環境。

時間也是問題。雖然印度人口目前很年輕，聯合國估算目前超過一半人口都低於30歲，年齡中位數為28歲，但人口最快也可能在2047年達到高峰。

印度 聯合國 投資

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