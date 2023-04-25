外洩密件：美曾阻烏攻莫斯科 擔心俄訴諸核武

俄羅斯總統普亭在莫斯科紅場發表講話資料照片。（Getty Images）

美國國防部近日外洩的密件驚爆，烏克蘭 原計畫在今年2月24日俄羅斯 侵略周年當天，對莫斯科發動遠程襲擊，但美國透過祕密監控獲悉相關情報，出面阻止。

華盛頓郵報報導，密件顯示，奉烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）2月13日指示，GUR官員擬定2月24日當天的大規模攻擊計畫，目標除了莫斯科外，還計畫在俄羅斯黑海港口諾沃羅西斯克（Novorossiysk），利用TNT炸彈發動海上奇襲，該行動具象徵意義，表明烏克蘭能夠深入敵方領土進行打擊。

從密件看出，GUR後來應華府要求，同意延後襲擊莫斯科。值得注意的是，華府擔心克里姆林宮會對這些襲擊的反應過於強烈。

報導稱，美國情報官員祕密監控烏克蘭人的計畫，基輔尋求將敵對行動轉移到俄羅斯領土，不時受到美國制止。美國一直試圖避免衝突升級為美俄之間的直接衝突，特別是美國擔心，俄國總統普亭可能將此類襲擊視為巨大威脅，並訴諸核武。

不過，華郵提到，神祕的爆炸和無人機襲擊仍在俄羅斯繼續發生。烏克蘭官員經常對這些事件含糊其辭，暗示他們對此負有責任，而不是直接承認自己的功勞。

另外，俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）23日表示，若七大工業國集團（G7 ）祭出貨品輸俄禁令，莫斯科將以終止黑海穀物協議作為回應。烏克蘭的穀物出口目前端賴這紙協議。

日本共同社上周引述日本政府消息人士披露，G7國家正考慮近乎全面封殺對俄出口。俄國先前已多次揚言退出黑海穀物協議，協議預定5月18日到期。

麥維德夫在通訊軟體Telegram貼文說：「G7笨蛋們構想以不履約盼能全般禁止商品出口到俄國，這構想很好啊，因為這意味他們也拿不到俄國進口貨，包括一些G7最敏感類別的商品。」他說：「在這種情況下，穀物協議及很多他們需要的東西也會一併結束。」