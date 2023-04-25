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日本史上最年輕 26歲無黨籍靠空戰當選市長

編譯中心／綜合24日電
26歲的高島崚輔（中）當選日本蘆屋市長，創下日本紀錄。（取材自推特）
26歲的高島崚輔（中）當選日本蘆屋市長，創下日本紀錄。（取材自推特）

日本23日舉行統一地方選舉後半段選戰，26歲無黨籍候選人高島崚輔靠網路空戰人氣當選兵庫縣蘆屋市市長，成為日本史上最年輕的市長。

中央社報導，無黨籍的高島崚輔擊敗53歲的現任市長伊藤舞等3位候選人，以26歲2個月的年齡，超越1994年27歲當選東京都武藏村山市市長的志志田浩太郎，成為日本史上最年輕的市長。

高島確認當選後發布新聞稿指出，他比任何人都願傾聽市民聲音與關心蘆屋，希望大家看到的是結果而不是年齡。他因為年輕可以跑得更勤，將持續讓蘆屋成為世界上最宜居的城市。

讀賣新聞報導，大阪府出身的高島，進入東京大學4個月後轉往美國哈佛大學就讀並畢業，現在擔任協助赴海外留學學生的非營利組織負責人。

高島在神戶市讀中學時擔任學生會長，當時參與蘆屋市活動，與市民建立關係。在哈佛大學休假時，也曾在當地市政廳實習。他在參與擬定城市方向時，實際感受到未來人口將減少與高齡少子化課題，因此決定參選。

據報導，高島競選時活用網路社群，在欠缺特定組織支持下，靠中學同學和志工們協助展開地方草根選舉。他曾在TikTok發表哈佛畢業生的Google入職測驗解答短片，吸引超過百萬點閱。

有日本觀察家指出，高島學生時就成立非營利機構，曾協助超過300名日本學生出國就讀。也有觀察家評論寫道，日本許多地方選舉幾乎無人競爭，高島勝選是很好的對比。

日本 哈佛大學 社群

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