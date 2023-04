法國反年改延燒 工人威脅：切斷坎城影展等大活動電力

作為對總統馬克宏養老金改革持續抗議的一部分,法國電力工人威脅要為全球知名電影盛事「坎城影展」拔掉插頭。(歐新社)

作為對總統馬克宏 (Emmanuel Macron)養老金改革持續抗議的一部分,法國電力工人威脅要為全球知名電影 盛事「坎城影展 」(Cannes Film Festival)拔掉插頭。

衛報報導,作為法國公會分支的「全國礦業和能源聯合會」(National Federation of Mines and Energy)成員宣布將進行「100天的行動與憤怒」(100 days of action and anger),此名次為了回應馬克宏上周宣布的一項為期100天、旨在改善日常生活的計畫。

示威民眾預計將在電影業的年度盛會及其他體育和文化活動中行動,公會的聲明中指出「馬克宏承諾100天來安撫,而我們向他承諾100天的行動和憤怒!現在不是放棄的時候」,並稱「在5月隨心所欲!坎城影展、摩納哥大獎賽(Monaco Grand Prix)、法國網球公開賽(French Open)、亞維儂藝術節(Avignon Festival)都可能陷入黑暗,我們不會放棄的!」。

憤怒的能源工人上周便曾切斷蒙佩利爾機場(Montpellier Airport)和馬克宏訪問學校的電力以示抗議。