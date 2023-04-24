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法國反年改延燒 工人威脅：切斷坎城影展等大活動電力

編譯張君堯／即時報導
作為對總統馬克宏養老金改革持續抗議的一部分，法國電力工人威脅要為全球知名電影盛事「坎城影展」拔掉插頭。（歐新社）
作為對總統馬克宏養老金改革持續抗議的一部分，法國電力工人威脅要為全球知名電影盛事「坎城影展」拔掉插頭。（歐新社）

作為對總統馬克宏（Emmanuel Macron）養老金改革持續抗議的一部分，法國電力工人威脅要為全球知名電影盛事「坎城影展」（Cannes Film Festival）拔掉插頭。

衛報報導，作為法國公會分支的「全國礦業和能源聯合會」（National Federation of Mines and Energy）成員宣布將進行「100天的行動與憤怒」（100 days of action and anger），此名次為了回應馬克宏上周宣布的一項為期100天、旨在改善日常生活的計畫。

示威民眾預計將在電影業的年度盛會及其他體育和文化活動中行動，公會的聲明中指出「馬克宏承諾100天來安撫，而我們向他承諾100天的行動和憤怒！現在不是放棄的時候」，並稱「在5月隨心所欲！坎城影展、摩納哥大獎賽（Monaco Grand Prix）、法國網球公開賽（French Open）、亞維儂藝術節（Avignon Festival）都可能陷入黑暗，我們不會放棄的！」。

憤怒的能源工人上周便曾切斷蒙佩利爾機場（Montpellier Airport）和馬克宏訪問學校的電力以示抗議。

馬克宏 坎城影展 電影

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