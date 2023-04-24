羅馬爭取主辦2030世博會 無人機表演驚艷

羅馬爭取主辦2030年世博會的城市宣傳活動22日正式展開，國際展覽局（BIE）考察團當天在羅馬考察。活動高潮為羅馬競技場的無人機表演，BIE祕書長表示令人驚嘆。

2030年世界博覽會候選城市有義大利 羅馬、沙烏地阿拉伯 利雅德（Riyadh）和韓國釜山，將在今年11月由國際展覽局170個成員國投票 選定世博會最終舉辦地。

「今日羅馬」（Roma Today）報導，包容、文化、創新、自由和多樣性是此次義大利申辦世博會的核心主題，這些主題指引了羅馬競技場（Colosseo）的表演，另有一座光之橋連接羅馬競技場與世博會預定場地托爾維爾加塔（Tor Vergata）。

羅馬競技場500架無人機表演在義大利民航局（ENAC）的授權和技術監督下進行。展現2030年羅馬世博會的重要標誌以及Humanlands此一專為世博會而生的新詞，掀起宣傳活動高潮。

Humanlands代表「人民與領土」，為羅馬申請世博會報告的主題，象徵關注人類與棲息地之間的新關係。專注於以人為本的元素，但同時又能照顧其棲息地和景觀。

國際展覽局祕書長凱爾肯澤斯（Dimitri Kerkentzes）在看完無人機表演後說，「我從事這項工作已有20年，但我昨天晚上在羅馬競技場看到的東西真的讓我印象深刻，令人嘆為觀止」，這項活動展示了義大利的文化以及羅馬在2030年可以提供的東西。

義大利民航局主席巴瑪（Pierluigi Di Palma）表示，世博會是羅馬和國家發展的重要機會，是旅遊業重新啟動的重要機會，也有利於所有相關行業的參與。著眼於先進、可持續和多式聯運空中交通的未來，希望能讓羅馬於所有候選城市中勝出。