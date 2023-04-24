蘇丹內戰第2周 拜登派軍隊撤使節促停火、教宗籲對話

沙烏地阿拉伯調動海軍軍艦，22日接載國民及友邦公民撤離蘇丹。（路透）

蘇丹武裝團體「快速支援部隊」（RSF）和政府軍間的激戰，在短暫停火後進入第二周。多國陸續展開撤僑，美國總統拜登 22日聲明，已派100多名美軍特種部隊從首都喀土穆撤離美國大使館人員，並敦促交戰的兩名軍頭「立即而且無條件停火」。天主教教宗方濟各23日也呼籲蘇丹交戰的軍事派系之間進行對話。

拜登在前述聲明中說，他已下令美軍行動將美國政府人員撤離喀土穆。他還要求人道援助能夠不受阻礙地進入蘇丹、尊重蘇丹人民意願。美軍中將席姆斯（Douglas Sims）向BBC透露，逾100名美國海軍「海豹部隊」與陸軍「綠扁帽」從非洲的吉布地搭機趕往衣索比亞，再進入蘇丹。

鑑於喀土穆機場關閉，空域也不安全，成千上萬外籍人士無法離境。但多國政府表示，正為撤離僑民做準備。利雅德22日率先宣布，已成功撤出157人，包括沙烏地阿拉伯 以及來自科威特、卡達、阿聯、埃及、突尼西亞、巴基斯坦、印度、保加利亞、孟加拉、菲律賓、加拿大和布吉納法索在內的國民及公民，已平安抵達沙烏地阿拉伯。

RSF和政府軍交戰將在24日進入第十天。根據世衛組織（WHO）與美聯社，已知至少420人喪生、3700多人受傷，死者中有264人為平民。倖存者則面臨電力和食物短缺等困境。蘇丹軍方22日指稱，總司令柏罕接到多國領袖來電，他預定「接下來數小時內」開始撤離各國僑民。

蘇丹政府軍和武裝團體激烈衝突，喀土穆的電力等民生必需均出現問題，機場附近空域也因安全顧慮而暫停開放。（路透）

蘇丹是非洲面積第三大國、人口超過4500萬，由於毗鄰紅海和蘇伊士運河入口，別具戰略意義。此外，蘇丹也是非洲主要黃金出口國。一系列因素引得區外大國爭奪對蘇丹的影響力。

蘇丹近年成為俄羅斯與西方大國、尤其是美國爭奪影響力的導火線。各國將其列為在國際平衡、擴大影響力、限制非法移民 方面的重要籌碼。華盛頓郵報報導，「各國都對蘇丹具有戰略意義的紅海海岸線和礦產資源感興趣。」