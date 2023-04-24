錫克教領袖煽動獨立 印度出動千警搜索一個月逮到他

印度出動數千警力，追捕錫克教分離主義分子辛赫（圖）一個多月。（美聯社）

印度 警方今天逮捕善於煽動的錫克教分離主義分子辛赫（Amritpal Singh）。警方的追捕行動持續一個多月，出動數千名警力，在英國 、加拿大 與美國的錫克教社群引爆抗議與蓄意破壞行為。

中央社引述法新社報導，辛赫因號召建立獨立的錫克教（Sikh）家園「卡利斯坦」（Khalistan） 而聲名鵲起。在1980年代和1990年代，意圖建立「卡利斯坦」的奮鬥曾在印度引發致命暴力事件。

警方表示，警方獲報辛赫躲藏在北部旁遮普省一個村落的錫克教寺廟中，於是出動警力包圍村莊，終在當地時間今天清晨6時45分左右將他逮捕。印度警方在搜捕辛赫行動中，部署數千名警力，並在錫克教徒居多數的北部旁遮普省將網路切斷數天，影響2700萬人生活。

30歲的辛赫將自己打扮得像早年「卡利斯坦」運動領導人柏因卓威爾（Jarnail Singh Bhindranwale）的模樣，並蓄著長鬍鬚。據信他去年還前往喬治亞共和國進行整容手術，讓自己看起來更像柏因卓威爾。

印度搜捕辛赫的行動引發錫克教徒在印度駐英國、加拿大和美國使領館外抗議，有示威民眾砸碎舊金山領事館的窗子，據報導還有人破壞加拿大安大略市的一座甘地像。印度召見美英加三國外交官員，施壓要求改善印度使領館的維安。