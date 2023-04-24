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肯亞邪教稱「絕食可見耶穌」 47信徒餓死棄屍森林

編譯中心／綜合23日電
肯亞邪教牧師瑪肯西涉向追隨者稱要絕食至死才能見耶穌案，警方3天內找到47具該組織成員的遺體。（歐新社）
肯亞邪教牧師瑪肯西涉向追隨者稱要絕食至死才能見耶穌案，警方3天內找到47具該組織成員的遺體。（歐新社）

肯亞警方正調查該國牧師瑪肯西（Makenzie Nthenge）涉向追隨者稱要絕食至死才能見耶穌一案，近日在東部海岸城鎮（Malindi）附近森林掘出21具遺體。肯亞警方23日表示，又挖出26具據信為邪教組織成員的遺體，使得3天內找到跟該運動有關的遺體總數達47具。

警方本月稍早營救「佳音國際教會」（Good News International Church）的15名信徒，他們被宣教必須「挨餓致死」。警方接獲線報稱，森林中有教會負責人瑪肯西信徒的至少31個淺墳，當中據稱至少有兩名兒童，警方隨即將瑪肯西逮捕。

瑪肯西否認有不當行為，還稱已在2019年關閉教堂。該國國家廣播公司KBC形容瑪肯西為邪教領袖，法新社報導，這個邪教宣揚讓自己「挨餓致死」後，就能夠「和耶穌相見」。

肯亞東部海岸城鎮馬林迪（Malindi）附近警方在沙卡赫拉森林進行開挖遺體作業。警探今天告訴路透：「（目前已知）一共有47人命喪沙卡赫拉森林中。」他表示，挖掘工作持續進行中。另有報導說，當局確認了58個墳墓位置，其中一個葬有一家五口，包括3名兒童。

內政部長金迪奇（Kithure Kindiki）表示，已經宣告整片800英畝大森林為犯罪現場並且進行全面封鎖。

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