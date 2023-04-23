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AI生成舒馬克「專訪」家屬喊告 德雜誌認了「沒品」

編譯中心／綜合22日電
德國Die Aktuelle雜誌將舒馬克露出微笑的照片刊在封面上，斗大標題寫著：「舒馬克，首度受訪。」（歐新社）
德國Die Aktuelle雜誌將舒馬克露出微笑的照片刊在封面上，斗大標題寫著：「舒馬克，首度受訪。」（歐新社）

路透報導，F1賽車七屆冠軍、「車神」舒馬克（Michael Schumacher）自2013年發生滑雪意外造成腦部受傷後，就沒有公開露面。但德國一家雜誌日前刊出一篇獨家專訪，竟是靠AI生成技術完成，引起家屬和大批車迷不滿。雜誌所屬的媒體集團21日已將總編輯霍夫曼（Anne Hoffmann）撤職，並向舒馬克的家人道歉。

德國周刊「Die Aktuelle」雜誌日前將舒馬克露出微笑的照片刊在封面上，斗大標題寫著：「舒馬克，首度受訪。」讓許多車迷眼睛為之一亮。雜誌封面聲稱這是舒馬克睽違十年首度受訪，許多車迷好奇購買，看完後才發現受騙。事實上，雜誌封面用了極小一行標題寫著：「就像是真的。」內文則是由名為charatcter.ai的AI生成的假採訪，模擬舒馬克談論自己的家庭和健康，幾可亂真。

在AI生成的採訪中，舒馬克說道：「在我的團隊的幫助下，我實際上可以自己站起來，甚至可以慢慢走幾步，」「我的妻子和孩子們是我的福氣，沒有他們，我無法做到。他們自然也很傷心，這一切是如何發生的。他們支持我，堅定地站在我這邊。」

專訪刊出後，舒馬克家人已向「路透」證實，正計畫依法追究此事。

在引發軒然大波後，擁有這家雜誌的德國芬克(Funke)媒體集團總經理普爾曼(Bianca Pohlmann)發表聲明表示，「這篇沒有品味、誤導的文章不應該出現，絕不符合我們和讀者對於芬克集團期望的新聞標準 」。

普爾曼表示，自2019年起擔任Die Aktuelle雜誌總編輯的霍夫曼即日起不再擔任該職務。

發生滑雪事故後，一度陷入昏迷狀態長達三個月，後透過發言人表示已甦醒，並於2014年9月出院，但他的健康狀況一直被家人保密，只有最親近的人才能與他接觸。在2021年的Netflix紀錄片中，舒馬克的妻子科琳娜（Corinna）說：「我們一起住在家裡。我們進行治療。我們竭盡所能讓邁克爾變得更好，確保他感到舒適，讓他感受到我們的家庭。」

德國 AI 滑雪

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