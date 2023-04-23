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蘇丹內戰1周400死 美中英法部署撤僑

編譯中心／綜合22日電
蘇丹首都喀土穆局勢持續混亂，圖為該市南部一批正逃避戰火的民眾21日坐在一架貨車上。（Getty Images）
蘇丹首都喀土穆局勢持續混亂，圖為該市南部一批正逃避戰火的民眾21日坐在一架貨車上。（Getty Images）

蘇丹爆發內亂已一周，首都持續發生交火，主要機場也成戰區。根據世衛組織（WHO），蘇丹內亂已造成413人死亡、3551人受傷，但實際傷亡人數可能更高，因為許多傷者無法到達醫院。蘇丹政府軍22日表示已開始協調派遣軍機，撤離美國、英國、中國與法國等國家的外交人員與公民。

與蘇丹政府軍交火的準軍事團體「快速支援部隊」（RSF）也作出類似保證。中國駐蘇丹大使館已要求當地中國公民填報撤離意願。

蘇丹政府軍22日發聲明表示，軍方總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）答應多國請求，協助疏散他們的國民與外交官，中英美法將用軍用運輸機撤走外交官。有美國官員表示，目前約有1.6萬名美國人滯留蘇丹；大使館約有70名職員，包括本地人。

與蘇丹政府軍交火的準軍事團體「快速支援部隊」（RSF）也作出類似保證，表示已準備好局部開放所有機場，容許疏散，但喀土穆國際機場仍在戰鬥中，其他機場狀况不明。中國駐蘇丹大使館已要求當地中國公民填報撤離意願。

交火雙方21日同意為伊斯蘭開齋節停火3天，但22日交火未止。本周早前的宣布的兩次24小時停火也一再被忽視。

喀土穆的基本飲用水供應也出現問題，不少人要在公眾地方排隊取水。（路透）
喀土穆的基本飲用水供應也出現問題，不少人要在公眾地方排隊取水。（路透）

機場 大使館 世衛

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