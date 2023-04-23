蘇丹內戰1周400死 美中英法部署撤僑
蘇丹爆發內亂已一周，首都持續發生交火，主要機場也成戰區。根據世衛組織（WHO），蘇丹內亂已造成413人死亡、3551人受傷，但實際傷亡人數可能更高，因為許多傷者無法到達醫院。蘇丹政府軍22日表示已開始協調派遣軍機，撤離美國、英國、中國與法國等國家的外交人員與公民。
與蘇丹政府軍交火的準軍事團體「快速支援部隊」（RSF）也作出類似保證。中國駐蘇丹大使館已要求當地中國公民填報撤離意願。
蘇丹政府軍22日發聲明表示，軍方總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）答應多國請求，協助疏散他們的國民與外交官，中英美法將用軍用運輸機撤走外交官。有美國官員表示，目前約有1.6萬名美國人滯留蘇丹；大使館約有70名職員，包括本地人。
與蘇丹政府軍交火的準軍事團體「快速支援部隊」（RSF）也作出類似保證，表示已準備好局部開放所有機場，容許疏散，但喀土穆國際機場仍在戰鬥中，其他機場狀况不明。中國駐蘇丹大使館已要求當地中國公民填報撤離意願。
交火雙方21日同意為伊斯蘭開齋節停火3天，但22日交火未止。本周早前的宣布的兩次24小時停火也一再被忽視。
上一則
裸趴700歲聖樹 俄女惹怒峇里島人遭遣返
下一則
FB留言