蘇丹內亂逾400死 政府軍撤離使館人員與公民

蘇丹內亂持續擴大，死傷人數不斷增加。（美聯社）

蘇丹爆發內亂已一週，首都持續發生交火，主要機場 也成戰區。蘇丹政府軍今天表示已開始協調派遣軍機，撤離美國、英國 、中國與法國等國家的外交人員與公民。

美聯社與英國廣播公司（BBC）報導，蘇丹軍方表示，政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）已經與多國領導人談話，這些元首要求蘇丹軍方協助安全撤離本國公民與外交人員。

軍方聲明稱，柏罕已經同意「在未來數小時內」協助確保將這些國家人員撤離。英國、美國、法國與中國的公民與外交人員將從蘇丹首都喀土穆（Khartoum）搭乘軍方運輸機離境。

蘇丹準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）和蘇丹政府軍15日爆發衝突，情勢越演越烈，這場致命衝突目前導致超過400人死亡。由於蘇丹主要國際機場關閉，各國下令公民就地避難，等待政府研擬撤離方案。

柏罕表示，沙烏地阿拉伯的外交人員已經安全從蘇丹港（Port Sudan）撤離，搭機回到沙國。他表示，約旦外交人員很快將以同樣方式返國。

美國國防部本週稍早表示，正在額外派遣軍隊與裝備至非洲東岸的吉布地（Djibouti）一處海軍基地，替可能協助撤離駐蘇丹美國使館人員預做準備。

美國昨天表示，尚未打算發動政府撤僑計畫，撤離蘇丹境內預估約1萬6000名美國公民 ，僅持續呼籲在蘇丹的美國人就地避難。