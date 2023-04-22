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秘魯前總統托雷多在美自首 將被引渡回國面對貪汙案

中央社／加州聖荷西21日綜合外電報導
現居美國的秘魯前總統托雷多在母國被控涉嫌貪汙和洗錢等罪名，他21日在加州向美國政府自首，預料即將被引渡回國。（路透）
現居美國的秘魯前總統托雷多在母國被控涉嫌貪汙和洗錢等罪名，他21日在加州向美國政府自首，預料即將被引渡回國。（路透）

現居美國的秘魯前總統托雷多（Alejandro Toledo）在母國被控涉嫌貪汙和洗錢等罪名，他今天在加州向美國政府自首，預料即將被引渡回國。

綜合法新社和路透報導，托雷多在加州聖荷西（San Jose）的聯邦法院自首，接著被移交給美國司法部法警局（U.S. Marshals Service）。

77歲的托雷多於2001年至2006年擔任秘魯總統，他被控收受巴西建商Odebrecht數以百萬計美元賄款，好讓這家公司競標公共工程時獲得優惠待遇；調查相關醜聞的秘魯檢方正在追緝他。

托雷多否認所有指控。一旦在秘魯被定罪，他可能得入獄長達20年。

托雷多2019年在加州被捕，翌年開始被軟禁，須戴上電子監控腳環。

秘魯自2018年起一直希望美方引渡托雷多，托雷多最近請求美國拒絕引渡，但本週稍早，聯邦第九巡迴上訴法院駁回他的請求，法官還命令他自首。

托雷多今早在律師和妻子卡普（Eliane Karp）陪同下，踏出位於孟羅公園（Menlo Park）的家門，手上行李不多。

法警局向法新社證實托雷多已自首；司法消息人士透露，引渡程序需時應該不到一週。

秘魯檢方說，他們握有兩人證詞，指稱托雷多收受Odebrecht賄賂。這家公司承認在巴西和其他數個拉丁美洲國家行賄，整起醜聞被稱為「洗車行動」（Car Wash），迄今已有數十名政界和商界人物為此坐牢。

托雷多的律師鮑克（David Bowker）形容托雷多是「政治迫害」受害者，還說托雷多對法官的決定「深感悲哀與失望」。

鮑克還提到，秘魯司法體系存在「缺陷」，此案「很大程度上是依據兩名招供罪犯不可信的證詞」，托雷多「永遠沒有公平機會…去證明自己的清白」。

秘魯另有4位前總統面臨貪汙調查，分別是烏馬拉（Ollanta Humala）、庫辛斯基（Pedro Pablo Kuczynski）、畢斯卡拉（Martin Vizcarra）和卡斯蒂約（Pedro Castillo）。

此外，前總統藤森謙也（Alberto Fujimori）已因貪汙被定罪，正在獄中服刑。前總統賈西亞（Alan Garcia）2019年自殺身亡，當時警方正準備因Odebrecht公司的案子逮捕他。

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