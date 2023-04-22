我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瘋狂追韓星 500少女露宿街頭 滿是帳篷、睡袋、折疊椅

iPhone解鎖密碼外流救不回 竊賊靠1招永遠鎖死Apple ID

波蘭納粹集中營擺拍網美照 遊客被罵「輕佻」

編譯中心／綜合21日電
一名女遊客在波蘭奧斯威辛集中營遺址鐵軌上，做出擺拍打卡網美照的白目行徑，遭到大批網友抨擊。（取材自推特）
一名女遊客在波蘭奧斯威辛集中營遺址鐵軌上，做出擺拍打卡網美照的白目行徑，遭到大批網友抨擊。（取材自推特）

一名女遊客在波蘭納粹集中營博物館拍攝火辣網美照，遭英國GB News的製作人墨菲（Maria Murphy）放上推特公審，引起廣大網友迴響，紛紛抨擊拍照女子過分輕佻、不尊重歷史。

墨菲16日在推特上發文，並附上一張照片，指出照片地點為波蘭奧斯威辛的伯肯諾納粹集中營博物館（Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum），一名身份不明的女子先是坐在當年載運百萬名猶太人前往集中營處決的鐵軌上搔首弄姿，讓同行男性拍攝網美照。

該名女子的拍照位置，許多當年倖存者、後世紀錄片與書籍皆有提及，是讓無數被載往集中營的猶太人充滿絕望記憶、象徵歷史傷口的事發地點之一。對此，網友紛紛抨擊拍照女子「在有著沉痛的歷史背景地方做出白目行為」、「他們真的知道自己當時身處何處嗎？」、「完全缺乏歷史意識。他們學生時期到底被教育了什麼」、。

該文也引起奧斯威辛集中營博物館注意，並留言回應，「照片能承載參觀遊客的龐大情感與紀錄價值，圖像則能幫助我們銘記過去。當來到奧斯威辛集中營時，遊客應謹記在心——他們踏入的正是前集中營的真實遺址，曾經有超過100萬人在這裡遭到屠殺。尊重他們所留下的記憶」。

此外，這已不是奧斯威辛集中營博物館第一次出面譴責遊客的類似行為，在2019年博物館就曾在推特帳號發文，先是貼出不同遊客將館前鐵軌當成平衡木，並站在上面拍攝「打卡」照片的畫面。

此前曾有網友在IG建立賬號「How Not To Remember」收集旅客在奧斯威辛拍攝的不雅照片。

博物館 推特 納粹

上一則

多倫多機場 3600磅、價值1460萬黃金運抵後失竊

下一則

3任職務都被投訴霸凌部屬 英副首相丟官

延伸閱讀

新州州長夫人辦公室 裝潢花掉50萬元

新州州長夫人辦公室 裝潢花掉50萬元
新州穆迪信評 13個月來第4度上調

新州穆迪信評 13個月來第4度上調
遭俄關押WSJ記者 為新州居民 州長墨菲轟普亭是「豬」

遭俄關押WSJ記者 為新州居民 州長墨菲轟普亭是「豬」
德州人語／非我族類？華裔官員屢被找碴

德州人語／非我族類？華裔官員屢被找碴

熱門新聞

湯姆派克鮑爾斯（右一）為了母親卡蜜拉（右三），不惜反嗆繼弟哈利（左一）。（路透資料照片）

卡蜜拉兒嗆哈利王子：我媽嫁給愛情、不是為后冠

2023-04-21 00:45
示意圖／ingimage

首爾警破獲「多人運動趴」撞見14男12女…可交換可觀戰

2023-04-14 11:26
馬來西亞一對網紅夫妻Shermine、Chin傳出婚姻遭女員工介入。（取材自臉書、推特）

百萬網紅是渣男 妻控遭家暴外遇「逼吃春藥3P」拍性愛片

2023-04-16 23:39
查理據稱對於兒媳選擇缺席自己的加冕大典，感到傷心。（路透資料照片）

梅根不出席加冕大典 酸民稱全英欣喜若狂 查理卻傷心

2023-04-15 13:28
英王查爾斯的加冕典禮當天，也是阿奇小王子的4歲生日。（取材自Instagram）

梅根不出席查理加冕 傳破局原因：要求跟高級成員一起亮相

2023-04-18 22:15
金正恩帶著愛女金主愛視察國家宇宙開發局。(Getty Images)

金正恩頻帶愛女亮相 金主愛要吸二手菸、還幫拿火柴盒

2023-04-19 20:46

超人氣

更多 >
降低膽固醇 心臟科醫生愛吃這5種食物

降低膽固醇 心臟科醫生愛吃這5種食物
神童9歲高中畢業 父母教養秉持這3個原則

神童9歲高中畢業 父母教養秉持這3個原則
今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險

今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險
郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁

郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁
快看世界／華裔創即時翻譯通訊App 零障礙對話移民父母

快看世界／華裔創即時翻譯通訊App 零障礙對話移民父母