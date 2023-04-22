波蘭納粹集中營擺拍網美照 遊客被罵「輕佻」

一名女遊客在波蘭奧斯威辛集中營遺址鐵軌上，做出擺拍打卡網美照的白目行徑，遭到大批網友抨擊。（取材自推特）

一名女遊客在波蘭納粹 集中營博物館 拍攝火辣網美照，遭英國GB News的製作人墨菲（Maria Murphy）放上推特 公審，引起廣大網友迴響，紛紛抨擊拍照女子過分輕佻、不尊重歷史。

墨菲16日在推特上發文，並附上一張照片，指出照片地點為波蘭奧斯威辛的伯肯諾納粹集中營博物館（Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum），一名身份不明的女子先是坐在當年載運百萬名猶太人前往集中營處決的鐵軌上搔首弄姿，讓同行男性拍攝網美照。

該名女子的拍照位置，許多當年倖存者、後世紀錄片與書籍皆有提及，是讓無數被載往集中營的猶太人充滿絕望記憶、象徵歷史傷口的事發地點之一。對此，網友紛紛抨擊拍照女子「在有著沉痛的歷史背景地方做出白目行為」、「他們真的知道自己當時身處何處嗎？」、「完全缺乏歷史意識。他們學生時期到底被教育了什麼」、。

該文也引起奧斯威辛集中營博物館注意，並留言回應，「照片能承載參觀遊客的龐大情感與紀錄價值，圖像則能幫助我們銘記過去。當來到奧斯威辛集中營時，遊客應謹記在心——他們踏入的正是前集中營的真實遺址，曾經有超過100萬人在這裡遭到屠殺。尊重他們所留下的記憶」。

此外，這已不是奧斯威辛集中營博物館第一次出面譴責遊客的類似行為，在2019年博物館就曾在推特帳號發文，先是貼出不同遊客將館前鐵軌當成平衡木，並站在上面拍攝「打卡」照片的畫面。

此前曾有網友在IG建立賬號「How Not To Remember」收集旅客在奧斯威辛拍攝的不雅照片。