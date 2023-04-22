多倫多機場 3600磅、價值1460萬黃金運抵後失竊

加拿大多倫多皮爾森國際機場傳出竊盜案，黃金數量為3600磅、價值超過1.4億加幣運抵後，竟不翼而飛 。（路透）

加拿大 多倫多皮爾森國際機場 的保管設施有一批價值2000萬加幣（約1460萬美元）的黃金等貴重物品失竊，警方正展開調查。不過，有消息人士透露，該貨櫃內的黃金數量為3600磅，價值超過1.4億加幣（約1.3億美元），與警方證實被盜價值約2000萬加元有一段落差。

路透報導，當地督察杜伊夫泰恩（Stephen Duivesteyn）20日在記者會說，這批貨物據傳是在17日傍晚運抵機場後不翼而飛，「這批高價值貨物在運抵之後，被人以非法手段從保管設施移走。」

大多倫多機場管理局（Greater Toronto Airports Authority）得知有這起竊盜案，稱竊賊進到租給第三方的倉庫公共區域，位置已在大多倫多機場管理局主要安全線之外。

大多倫多機場管理局在聲明中說，這起竊盜案「不涉及多倫多皮爾森國際機場（Toronto Pearson International Airport）本身內部區域，沒有對乘客或大多倫多機場管理局員工構成威脅」。

杜伊夫泰恩不願透露運載這批貨物的飛機起飛地或最終目的地，只說「這種情況非常罕見」。警方目前並未證實整起竊盜過程是否有被監視器給錄下，也沒有說明貨櫃是由哪間航空公司運輸，以及歸誰所有，僅透露將持續追查物品動向，以及竊賊身分。