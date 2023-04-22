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韓物價飆漲 政府召集連鎖餐飲業者談凍漲

編譯中心／綜合21日電
韓國生活必需品價格續漲，8種外食代表品項中只剩4項售價在1萬韓元以下，炸醬麵漲幅達16.3%最高。圖為首爾街頭貼上漲價後價格的中式餐廳招牌。（中央社）
韓國生活必需品價格續漲，8種外食代表品項中只剩4項售價在1萬韓元以下，炸醬麵漲幅達16.3%最高。圖為首爾街頭貼上漲價後價格的中式餐廳招牌。（中央社）

韓國物價飆漲速度3月出現減緩跡象，但外食價格仍持續上升，韓國農林畜產持品部21日召集星巴克、橋村炸雞、連鎖速食Mom’s Touch等連鎖餐飲業者座談，希望穩定外食市場價格。

央廣報導，受物價飆漲影響，韓國國內連鎖餐飲業者近期接連調漲餐點價格，包括漢堡王部分餐點自去年10月起平均調漲2%，麥當勞及Lotteria部分餐點平均調幅則超過5%，農林部為討論外食物價穩定方案決定召開這次會議。

據農林部發布資料，農林部食品產業政策官梁周弼(音譯)21日下午主持外食企業座談會，邀集咖啡、炸雞、漢堡等速食業者與會，包括星巴克、Lotteria、橋村炸雞、bhc炸雞、Mom’s Touch等，說明當局對未來國際原物料價格及進口價格下降的預期及相關支援措施，希望業者遏制餐點漲幅。

農林部統計，麵粉、咖啡原豆等主要食材原料都顯現下降趨勢，例如小麥3月國際價格已較去年5月月下降4成，大豆類價格則下降32%；咖啡原豆進口單價則較一年前下降11.5%。

不過，一漲不復返的食品等生活必需品價格仍在持續上漲，據韓國消費者團體協會統計，韓國今年第一季生活必需品價格平均較去年上漲12.5%，除雞蛋以外的價格全都上漲，其中以食用油上漲28.1%最多，其次為美乃滋28.1%、麵粉24.1%、芝麻油20.3%、番茄醬19.8%。

韓國消費者院公布的8種外食代表品項中，也只剩下4項可以用1萬韓元(約7.52美元 )以下價格吃到，包括泡菜湯套餐、炸醬麵、刀削麵、海苔飯捲，首爾地區的售價平均較去年漲價16.3%。

8種代表性外食品項中，以炸醬麵價上漲16.3%漲幅最大，一碗要價來到6800韓元，其次為200公克五花肉，上漲12.1%至1萬9236韓元。

漲幅最低的冷麵也達7.3%，從9962韓元漲至1萬692元，脫離「萬元美食」圈。

咖啡 星巴克 漢堡王

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