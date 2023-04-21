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印尼省長甘查爾獲執政黨提名 角逐2024總統大選

中央社／雅加達21日專電
印尼民主奮鬥黨（PDIP）黨主席梅嘉娃蒂（左3）宣布，中爪哇省長甘查爾（右2）將代表該黨角逐2024總統大選。印尼總統佐科威（左2）也出席該宣布儀式。（翻攝Kompas TV網站）
印尼民主奮鬥黨（PDIP）黨主席梅嘉娃蒂（左3）宣布，中爪哇省長甘查爾（右2）將代表該黨角逐2024總統大選。印尼總統佐科威（左2）也出席該宣布儀式。（翻攝Kompas TV網站）

印尼明年2月將舉行大選，執政黨民主奮鬥黨（PDIP）黨主席梅嘉娃蒂今天宣布，中爪哇省長甘查爾獲該黨提名為2024年總統參選人，印尼總統佐科威也出席了宣布儀式。

印尼「羅盤報」（Kompas）、點滴網（Detik）等媒體報導，印尼民主奮鬥黨（PDIP）黨主席、前總統梅嘉娃蒂（Megawati Soekarnoputri）今天下午在茂物（Bogor）正式宣布，中爪哇省長甘查爾（Ganjar Pranowo）將代表該黨角逐2024年的總統大選。

梅嘉娃蒂說：「甘查爾作為中爪瓦省長和黨的核心幹部，我任命他擔任總統參選人。」她補充稱，這是與黨內幹部及包括總統佐科威（Joko Widodo）等黨領導人多次討論後，才做出的決定。

根據印尼總統選舉辦法，民主奮鬥黨是唯一能在沒有其他政黨聯盟下，自行提名總統參選人的政黨。

印尼總統佐科威也出席了這個宣布儀式。佐科威表示，感謝梅嘉娃蒂的決定，並說：「我真的很感謝黨主席提名甘查爾，國家領導人的轉換不應使國家陷入鬥爭，我們一定要持續國家的願景和卓越的計畫。」

甘查爾在過去幾個月成為熱門的下屆總統的熱門人選，但印尼4月上旬因拒絕以色列參加U20青年足球世界盃比賽，而被取消主辦權後，甘查爾因曾表態拒絕以色列參賽而成眾矢之的，在網路上遭許多球迷批評，支持度明顯受到影響。

「雅加達郵報」（Jakarta Post） 11日曾引述印尼民意調查研究所（LSI）的民調顯示，大印尼行動黨（Gerindra）主席、現任國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）的支持度已超越了原民調居首的甘查爾，成為現在最受民眾歡迎的總統人選。

印尼民意調查研究所9日公布的民調也顯示，普拉伯沃的支持度從2月的26.7%上升至3月的30.3%，成長了3.6個百分點。原本支持度位居首位的甘查爾，支持度從35%降至26.9%。

印尼 提名 民調

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