熱浪襲亞洲「史上最熱4月」 印度13死、孟加拉柏油路融化

印度白天氣溫動輒飆破攝氏40度，加爾各答的年輕人跳入恆河消暑。（歐新社）

一場嚴重熱浪 近日席捲亞洲與印度 多數地區，置數百萬人口於極端高溫 之下，在印度造成民眾熱死、學校停課，在中國也締造創紀錄高溫。衛報報導，氣候學家埃雷拉形容這是「亞洲史上最嚴重的4月熱浪」。在中國，當地媒體報導稱包括成都、浙江、南京、杭州、長江三角洲地區在內的許多地方，都出現4月高溫新紀錄。

東南亞各國之中，寮國龍坡邦本周偵測到攝氏42.7度，泰國西北部的一個監測站15日也偵測到攝氏45.4度的高溫。處於氣候變遷危機最前線的孟加拉，首都達卡在同一天氣溫飆升至攝氏40度以上、成為58年來最熱的一天，甚至造成柏油路面融化。

印度北部與東部共計六個城市測得攝氏44度以上的高溫，首都德里18日也出現攝氏40.4度的溫度，且熱浪預計至少會持續到21日。印度的高溫導致部分邦的學校宣布停課，而在馬哈拉施特拉邦舉行的戶外活動導致13人死亡，另有8人因中暑而接受治療。

此外，包括緬甸西北部和越南也分別出現攝氏44度和38度的高溫、創下新紀錄。就連中亞也出現極不尋常的氣溫，包括哈薩克、土庫曼和烏茲別克。

彭博報導指出，全球過去兩年經歷反聖嬰現象，在巴基斯坦引發洪患，南美洲出現旱災。今年可能輪到聖嬰現象登場，讓亞洲部分地區更乾燥。極端氣候不僅考驗這些國家基礎建設的健全度，氣候分析專家薩依德指出，「泰國、中國與東南亞的破紀錄高溫明顯是一股氣候趨勢，將在未來幾年威脅公共健康」。

歐洲也難逃氣候變遷影響，歐盟氣候監測機構今天指出，歐洲去年出現有紀錄以來最炎熱夏天，嚴重乾旱融化冰川。歐洲過去5年較工業化時代前溫度上升攝氏2.2度，約達全球平均增速的兩倍。

哥白尼氣候變化服務在年度報告中指出，2/3歐洲河川水位低於平均水位，而且阿爾卑斯冰川消失了5立方公里的冰層。該機構表示，2022年是歐洲自從1950年代有可比較紀錄以來第2熱的一年，也是最熱的夏天。