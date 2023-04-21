我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無畏疫情重創百業 好萊塢遛狗人年收入50萬元

回應股價跌太凶？特斯拉調漲高階款Model S、X售價

監管加密貨幣 歐洲議會批准「全球首部法規」

編譯中心／綜合20日電
保護投資人免於侵害和操縱，歐洲議會批准全面監管加密貨幣全球首部法規。（路透）
保護投資人免於侵害和操縱，歐洲議會批准全面監管加密貨幣全球首部法規。（路透）

歐洲議會今天批准舉世第一部，針對加密貨幣「蠻荒西部」（Wild West）世界進行全面規管的綜合性法規，希望保護投資人免於侵害和操縱。

中央社引述法新社報導，這項立法已獲歐盟成員國支持，它涵蓋諸如比特幣（Bitcoin）、以太坊（Ethereum），以及價值可用區塊鏈技術加以確保的其他可交易輔幣，例如非同質化代幣（NFT）。

此一法規現在獲得大多數歐洲議員支持而過關，希望重新整頓這個為醜聞和倒閉所擾的產業。

加密貨幣平台FTX及其姊妹公司阿拉美達研究（Alameda Research）於去年11月破產，加密貨幣倒幣風潮再增添一樁，FTX巿值一度高達320億美元的虛擬交易業務為之灰飛煙滅。

歐盟金融服務事務執行委員麥金尼斯（Mairead McGuinness）昨天在議會就法案進行辯論期間表示，FTX的活動本來可以受到相關法規規範，也許就可以避免它走上破產命運，造成一些投資人血本無歸。

根據稱為「加密資產巿場」（MiCA）的這項規定，加密資產服務供應商必須保護客戶的數位錢包，一旦投資人的加密資產虧損，他們也得承擔責任。

麥金尼斯說：「舉例來說，我們認為如果那個時候歐洲聯盟對FTX有管轄權，根據這項法規，它的諸多作為將不受允許。」

作為歐盟致力降低加密貨幣高碳足跡現象其中一環，大型供應商也必須揭露能源消耗情況。

針對資金移轉的第2項規範可以對加密資產交易加強監管，使其更緊密符合傳統金融實務。歐盟表示，這將會讓不法之徒更難利用加密貨幣進行諸如洗錢一類的非法活動。

發起這項立法的歐洲議會議員烏塔森（Ernest Urtasun）在法案辯論期間表示，這部法規「標誌著加密資產無法可管的蠻荒西部時代結束」。

貨幣 歐盟 投資

上一則

葉門首都大規模踩踏85死322傷 富商賑濟變地獄景象

下一則

熱浪襲亞洲「史上最熱4月」 印度13死、孟加拉柏油路融化

延伸閱讀

歐盟碳關稅2026年開徵 美中、開發中國家憂心貿易障礙

歐盟碳關稅2026年開徵 美中、開發中國家憂心貿易障礙
歐洲議會批准「碳關稅」立法 2026年開徵 美國關切

歐洲議會批准「碳關稅」立法 2026年開徵 美國關切
2年來 聯邦執法單位抄沒逾100億元加密貨幣

2年來 聯邦執法單位抄沒逾100億元加密貨幣
設加密貨幣投資騙局 紐約布碌崙前銀行員恐囚20年

設加密貨幣投資騙局 紐約布碌崙前銀行員恐囚20年

熱門新聞

示意圖／ingimage

首爾警破獲「多人運動趴」撞見14男12女…可交換可觀戰

2023-04-14 11:26
馬來西亞一對網紅夫妻Shermine、Chin傳出婚姻遭女員工介入。（取材自臉書、推特）

百萬網紅是渣男 妻控遭家暴外遇「逼吃春藥3P」拍性愛片

2023-04-16 23:39
俄國總統普亭。(美聯社)

美密件爆：傳普亭接受化療 俄將密謀故意輸掉對烏戰爭

2023-04-13 12:05
查理據稱對於兒媳選擇缺席自己的加冕大典，感到傷心。（路透資料照片）

梅根不出席加冕大典 酸民稱全英欣喜若狂 查理卻傷心

2023-04-15 13:28
金正恩帶著愛女金主愛視察國家宇宙開發局。(Getty Images)

金正恩頻帶愛女亮相 金主愛要吸二手菸、還幫拿火柴盒

2023-04-19 20:46
英王查爾斯的加冕典禮當天，也是阿奇小王子的4歲生日。（取材自Instagram）

梅根不出席查理加冕 傳破局原因：要求跟高級成員一起亮相

2023-04-18 22:15

超人氣

更多 >
藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州

藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州
SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來

SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來
SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸

SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸
學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅

學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅
快看世界／蟬聯榜首 全球最多百萬富翁的城市在美國

快看世界／蟬聯榜首 全球最多百萬富翁的城市在美國