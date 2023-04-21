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葉門首都大規模踩踏85死322傷 富商賑濟變地獄景象

編譯中心／綜合20日電
葉門首都沙那19日的一場現金賑濟活動，發生嚴重推擠踩踏事故。（視頻截圖）
葉門首都沙那19日的一場現金賑濟活動，發生嚴重推擠踩踏事故。（視頻截圖）

葉門反政府組織「青年運動」（Houthi Movement）官員表示，19日在葉門首都舉行的一場財政援助分發活動中，因民眾蜂擁且人數過多導致嚴重踩踏事故、造成至少85人喪命、322人受傷，是葉門近10年來死亡人數最多的踩踏事件。

衛報報導，意外發生在葉門首都沙那（Sanaa）舊城區的一間學校，當時有數百人聚集到一場由當地商人組織發起的賑濟活動，每人可拿到5000葉門里亞爾（約19美元），慶祝齋戒月即將結束。據悉，整場活動並未事先與地方當局協調，「青年運動」內政部發言人將意外歸咎於活動採「隨機分配」。

官員表示，當時許多人擠在通往學校後門一條狹窄的街道，當門一打開，人群湧進通往發錢院子的窄樓梯，接著發生踩踏。當地電視台播出的畫面可見，人群疊在一起，民眾尖叫猛推，混亂中有人拚命沿著人牆往上爬，試圖逃生。其他影片顯示，地上可見屍體，之後現場滿是被棄的拖鞋、衣服和拐杖。

葉門首都沙那19日的一場現金賑濟活動，發生嚴重推擠踩踏事故。（視頻截圖）
葉門首都沙那19日的一場現金賑濟活動，發生嚴重推擠踩踏事故。（視頻截圖）

意外發生後有數十名傷者被送往附近醫院，官員透露至少85人死亡、322受傷，其中50人情况嚴重，死者包括婦孺。

「青年運動」事後迅速封鎖舉行活動的學校，並禁止記者等人員靠近；內政部表示已拘留2名活動組織者，調查正在進行中。然而目擊者提到，「青年運動」武裝份子在意外發生當下對空鳴槍試圖控制人群，而這一槍竟擊中電線導致其爆炸，隨即引發恐慌導致人群開始逃跑。

內政部

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