葉門85死踩踏慘案細節 武裝人員「對空鳴槍」場面更亂

根據政府內政部的聲明，該場布施活動吸引了數百人湧入舉辦活動的學校內，希望拿到金援，結果導致踩踏意外發生。（美聯社）

「9美元的布施，卻導致85人死於踩踏意外？」葉門首都沙那（Sanaa）19日發生大規模踩踏意外，造成至少85人死亡、322人受傷；控制該地區的胡塞反抗軍（Houthis）政府表示，踩踏意外源於當地商人在沙那舊城區舉辦慈善活動，向大眾分發每人約9美元的善款，結果吸引了數百人湧入而釀禍。不過，美聯社引述目擊者表示，意外發生時，在場的胡塞軍武裝人員對空鳴槍試圖控制人群，結果擊中電線導致爆炸，造成人群恐慌、場面更加混亂。胡塞軍將踩踏意外歸咎於布施活動，目前已逮捕了2名組織活動的人員，全案仍在調查中。

2023年3月下旬至4月下旬之間是穆斯林的齋戒月，向窮人布施也是齋戒月儀式之一，4月19日晚間在沙那舉辦的這場慈善活動，就選在開齋節（4月23日）前不久，由沙那當地的商人舉行，向民眾分發每人約9美元的小額金援，地點是沙那舊城區的一所學校。

政府歸咎慈善活動「隨意分發資金」

胡塞軍政府將踩踏意外歸咎於慈善活動組織者沒有與當局協調，就自行「隨意分發資金」；根據政府內政部 的聲明，該場慈善活動吸引了數百人湧入舉辦活動的學校內，希望拿到金援，結果導致踩踏意外發生。胡塞軍的安全官員向法新社表示，踩踏意外導致至少85人死亡、超過322人受傷。

踩踏意外現場動彈不得的人群。（路透）

不過，踩踏意外的兩名目擊者艾哈邁德（Abdel-Rahman Ahmed）和莫森（Yahia Mohsen）向美聯社表示，當時現場的胡塞武裝人員向空中開槍，試圖以此控制人群，射出的子彈卻擊中電線導致爆炸，因而引發恐慌，包括許多婦女和兒童在內的人群想要逃開、開始踩踏。

目擊者：武裝人員對空鳴槍造成混亂

推特（Twitter）上流傳踩踏意外的照片、影片，拍攝到動彈不得的人群、有人倒地一動也不動、還有尖叫聲和救護車的鳴笛聲，胡塞軍另發布善後影片，影片顯示地上散落血跡、鞋子和衣服。

目前，胡塞軍政府已經拘捕了兩名慈善活動的組織者，調查仍在進行中，安全部隊仍部署在意外現場周圍，活動舉辦地點的該所學校被封鎖，包括記者、民眾都被禁止進入。

胡塞軍政府對外表示，將向每個在踩踏意外中失去親人的家庭，支付約2000美元的賠償金，傷者則將獲得約400美元的補償——但考量胡塞軍的財政狀況，又缺乏賠償的執行細節，加上胡塞軍過去多次承諾落空（包括停火承諾），這項補償死傷者的諾言是否能夠兌現，仍需存疑。

踩踏意外現場散落大量鞋子。（美聯社）

意外現場散落大量受害者衣物。（美聯社）

葉門因長期內戰 陷入極端貧困狀態

這場慈善活動分發的每人9美元善款金額並不高，為何竟吸引數百人湧入活動場地？原因或可歸於葉門因長期內戰而陷入的極端貧困狀態——衛報引述聯合國 數據指出，葉門有超過三分之二的人口生活在貧困線以下，其中甚至包括胡塞軍的政府雇員；因經濟狀況惡劣，這些政府雇員亦在多年內戰中，未能正常領取公務員工資。

葉門是阿拉伯半島最貧困的國家，自2014年起陷入內戰，伊朗 支持的胡塞軍在該年佔領了首都沙那，以及中部、北部的18個行政區，次年（2015年）衝突升級，導致葉門總統哈迪 （Abdrabbuh Mansour Hadi）流亡，沙烏地阿拉伯介入支持政府軍，政府軍與胡塞軍陷入多年的對抗僵局。

葉門內戰是當今世界上最嚴重的人道主義危機之一，半島電視台報導，8年多的內戰已導致超過15萬人死亡，當中包括軍人與平民，而根據聯合國人道主義事務協調廳的數據，有超過2100萬人（約葉門總人口的三分之二）急需保護及援助，其中又有超過1700萬人的生活狀況被歸為「特別脆弱」。

左為踩踏意外發生時，數百人湧入舉行布施的學校地點，右為意外中的罹難者。（取材自推特）

2022年聯合國介入斡旋葉門政府軍與胡塞軍休戰6個月，休戰期限在該年10月到期，不過雙方戰鬥已大幅緩和；2023年4月，沙烏地代表團也與胡塞軍在沙那舉行會談，其後雙方也開始進行大規模戰俘交換，在沙那和政府軍控制的亞丁（Aden）之間運送交換了超過1000名戰俘。