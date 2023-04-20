聯合國：印度人口 今年中將超中國300萬

最新數據顯示，印度人口預計今年中旬將比中國多出近300萬人。（路透）

聯合國 19日公布最新數據顯示，印度 將取代中國，躍升成為全世界人口最多的國家，預計今年中印度將比中國多出近300萬人。

綜合法新社與路透報導，這份人口統計數據源自聯合國人口基金（UNFPA） 公布的「2023年世界人口狀況報告」，預估屆時印度人口將達14億2860萬人，而中國人口為14億2570萬人。數據也顯示，美國人口估計將達3億4000萬人，位居全球第3；報告也指出，這些數據反映出截至今年2月的可用資訊。

來源:世界新聞網

現在全世界都等著看，印度挾著「人口紅利」優勢，何時能追上中國、甚至美國。

印度的一大問題是基礎設施雖比數十年前大有改善，但至今仍遙遙落後中國，不利吸引外國投資 ，是近年來外國投資停滯不前的主因。

另一問題是，全印度每五個女性，只有一人正式受僱，女性就業率名列全球倒數。諷刺的是，隨著印度經濟更繁榮，女性正式投入職場的人數不增反減。讓女性不得職場其門而入，不啻是對奔馳中的經濟大踩煞車。

此外，以全球標準來看，印度大多數人口仍然貧窮。在幅員遼闊的印度，各地經濟發展不均；有些省分可媲美中等所得國家，其他省分居民則連維持溫飽都很費力。資源的分配成為日益棘手的政治議題。

印度現在的經濟規模大約只有中國的五分之一，每年人均經濟產出不到2500美元，遠不如中國的將近1.3萬美元。經濟學家認為，印度要變得像中國一般富強，只有兩條路：1.發展模式徹底轉型，盡一切努力成為「全球化輕製造業的中心」；2.開闢出其他國家未曾嘗試過的全新發展途徑。

而對於印度人口即將趕超，中國外交部發言人汪文斌19日主持例行記者會時表示，「我想告訴大家的是，一個國家的『人口紅利』既要看總量，更要看質量，既要看人口，更要看人才」。

汪文斌說，正如李強總理所指出，中國的「人口紅利」沒有消失，「人才紅利」正在形成，發展動力依舊強勁。