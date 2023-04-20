俄烏戰爭、極端氣候 全球稻米遇20年最大短缺

2023年全球稻米產量恐出現20年來最大短缺導致價格上揚；圖為示意圖。（取材自Ingimage）

國際信評機構惠譽（Fitch）集團旗下機構指出，2023年全球稻米產量恐出現20年來最大短缺導致價格上揚，將影響逾35億稻米食用人口，特別是占全球稻米消費9成的亞太地區。

美國CNBC新聞網報導，惠譽旗下「惠譽解決方案」（Fitch Solutions）的大宗商品分析師 哈特（Charles Hart）說：「整體而言，全球稻米短缺的顯著衝擊已出現，目前米價已然處於10年來最高。」

惠譽4日公開最新一期「國家風險與產業研究」（Country Risk & Industry Research）報告顯示，當前的高米價情況預計會持續到2024年。

根據惠譽的報告指出，2023年到目前為止的國際米價為每公擔（cwt，約合45.4公斤）17.3美元，得等到2024年以後才可能降至每公擔14.5美元。

哈特說：「有鑑稻米是諸多亞洲市場的主食類商品，價格是食品安全的主要決定因素，尤其對最貧困的家庭而言。」

報告預測2022/2023年季度全球稻米缺口達870萬噸，是2003/2004年以來最大短缺；當年全球稻米短缺達1860萬噸。

全球稻米供應短缺的主因包含俄烏戰爭持續、中國和巴基斯坦等稻米產國遭遇惡劣天候。世界最大稻米生產國的中國，去年7月之後大片農田受夏季強降雨和洪水 衝擊。

農業分析公司Gro Intelligence的數據顯示，中國主要水稻產區的廣西和廣東，當時累積降雨量達20年來次高；占全球稻米交易量7.6%的巴基斯坦也因去年嚴重洪災，年產量下降31%。

哈特說除供應吃緊外，俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭 以來其他主要穀物價格飆升，讓稻米成為越來越有吸引力的替代品，推升需求量導致價格上揚。

印度去年9月禁止碎米出口，哈特認為這也是造成衝擊的一大因素。

主要業務涉及全球糧食與農業的荷蘭合作銀行（Rabobank）集團，旗下高級分析師泰卡拉（Oscar Tjakra）也表示，美國和歐盟等其他國家稻米產量較去年同期下降同為造成短缺的原因之一，全球米市要到下半年及進入2024年之後才會逐漸回到平衡。

Gro Intelligence高級研究分析師高佛瑞（Kelly Goughary）表示，許多國家被迫減少國內庫存，稻米短缺受害最大的都是已飽受國內食品價格高漲之苦者，像是巴基斯坦、土耳其、敘利亞和一些非洲國家。